Arcimboldo, le grand inspirateur de l’art

Guy Duplat Envoyé spécial à Metz

Les curieux tableaux d’Arcimboldo ont étonné des générations d’enfants comme d’adultes : comme le Bibliothécaire dont la tête et le buste sont faits de livres, ou les Quatre saisons où les visages sont constitués de fruits, de légumes ou de fleurs.

Le résultat amuse, le travail stupéfie, l’œuvre se multiplie en posters. Mais qui est ce peintre mystérieux et quel a été son influence jusqu’à aujourd’hui, au XXIe siècle ?

Le Centre Pompidou-Metz propose une grande exposition, comme un cabinet de curiosités, avec des œuvres de 130 artistes de toutes les époques et spécialement de l’Art moderne et contemporain. On y chemine sans plan précis, au plaisir de la découverte et de l’étonnement.

On y découvre la profondeur de l’héritage de ce courant maniériste né au XVIe siècle, qui a bousculé l’art académique et classique, qui n’hésita pas à fragmenter et même atomiser les visages et les corps, à flirter avec le grotesque et le bizarre, à abandonner les règles de la perspective, mais ce fut aussi un art qui évoquait cette fusion entre l’homme, la nature, et l’animal, un thème devenu en 2021 si important à l’heure des désastres de l’Anthropocène.

On y croise plein de grands noms comme Picasso, Bacon, Duchamp, Picabia mais aussi de nombreux autres. Bienvenue dans le monde d’Arcimboldo et de ceux "qui lui font face".

Parc des monstres

Le XVIe siècle aimait les bizarreries. Dans le Latium, au-dessus de Rome, on peut encore se promener dans le "Parc des monstres" ( Parco dei Mostri) à Bomarzo, jardin étrange et fou, avec ses immenses sculptures en tuf réalisées au milieu du XVIe siècle à la demande du condottiere Vicino Orsini. À l’entrée, il est écrit depuis la création du parc : "Vous qui allez, errant à travers le monde, curieux d’y voir hautes et stupéfiantes merveilles, venez-ici. Vous y trouverez des faces terribles : é l éphants, lions, ours, ogres et dragons." Une autre inscription ajoute : "Juste pour libérer le cœ ur."

Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) est un maniériste, ce langage artistique qui s’est propagé sur tout le continent européen au XVIe siècle, qui rompt avec le passé, recourt à des couleurs incandescentes, jubile des déformations qu’il invente. Avec les maniéristes, l’idée prime sur la facture de la réalisation et, en ce sens, ils annoncent tout l’art moderne.

Les surréalistes avaient redécouvert Arcimboldo. Le légendaire directeur du MoMA à New York, Alfred Barr, remit en lumière Arcimboldo en 1936 en l’associant à Dada et au surréalisme. Pontus Hulten, le premier directeur du Centre Pompidou, avait proposé, en 1987, au Palazzo Grassi à Venise, une exposition mémorable sur "L’effet Arcimboldo, les transformations du visage au XVIe et au XXe siècle".

Arcimboldo se forma auprès de son père à la Fabrique du Dôme de Milan, mais sa carrière démarra vraiment quand il entra à la Cour des Habsbourg en 1562 pour les empereurs Ferdinand Ier, Maximilien II et Rodolphe II. Peintre officiel de la Cour, anobli, chef d’orchestre des grandes fêtes et parades organisées par les empereurs pour faire oublier les guerres, il était aussi leur conseiller pour leurs collections.

Au XVIe siècle, les puissants avaient les ancêtres de nos musées sous forme de collections naturalia qui rassemblaient les objets les plus étranges trouvés lors de lointaines expéditions et les mirabilia, les pièces les plus rares et les plus extraordinaires. Les Habsbourg avaient ces cabinets mêlés à des collections de tableaux.

C’est dans ce contexte qu’Arcimboldo réalisa ses portraits en fleurs, fruits ou livres. Il ne fut pas le premier, car, comme le rappelle l’exposition, à Pompéi, on avait déjà représenté Bacchus par une accumulation de grappes de raisin. Loin d’être un excentrique, Arcimboldo, remarquable dessinateur, était un homme de son époque, un noble, un mondain qui plaisait à tous, mais, comme l’écrivit Roland Barthes, "il attaque les idées reçues, les hiérarchies de genre, franchit les barrières de son espèce".

Un renard masqué

Pour accueillir le visiteur, Chiara Parisi, la commissaire de l’expo, a placé dans le Forum, une grande installation d’Annette Messager, Le désir attrapé par le masque, reliée directement à la pandémie et au port du masque, où plein d’animaux en peluche, portant parfois des masques eux aussi, sont suspendus dans le grand hall ou posés sur le sol. Des miroirs renvoient les visages des visiteurs, "ainsi, dit l’artiste, en observant les animaux nous nous voyons nous-mêmes et devenons aussi lion, chat, canard. Un chien s’est joint aux groupes, paré d’un masque anti-Covid, notre nouvelle mascarade que nous allons tous garder sûrement pour toujours en mémoire".

Dans l’exposition même, on est accueilli par une tête énorme de Maurizio Cattelan faite de toutes les œuvres qu’il a réalisées. Plus loin, Cattelan a suspendu au plafond un vrai crocodile qu’il surnomme Ego, car dit-il, "je me suis toujours représenté les animaux à la fois féroces et fragiles, impuissants, à la manière d’ombres qui s’évanouiraient à la lumière du soleil qui surgiraient de moi si je devais suivre une psychanalyse".

À côté, on retrouve Victor Brauner qui s’en prenait à Hitler en 1934, en déchirant le visage du dictateur de lames, poignards et épées.

Rosemarie Trockel a peint ce qu’elle appelle un Petit Roi (1985), comme un chimpanzé albinos sans poils, émouvant, dénaturé.

Le peintre congolais Cheri Samba s’est représenté tout petit face à une immense peinture d’Arcimboldo.

Au centre de la première salle, une grande installation de Mario Merz, avec une table couverte de fruits qu’il faut renouveler régulièrement, une manière pour lui de faire entrer l’œuvre dans la dimension du temps réel. À côté, Merz a placé, réalisée en néons bleus, une suite de Fibonacci (chaque chiffre est la somme des deux chiffres précédents), qui symbolise l’énergie inhérente de la matière et de la croissance organique.

Il faut ainsi cheminer au hasard de cette foisonnante exposition pour remarquer par exemple Still Life (nature morte) de Cally Spooner qui trompe le visiteur : on y voit deux poires sur un bloc qui semble de marbre. Mais, en réalité, le bloc est fait d’huile d’olive et va disparaître alors que les fruits sont remplacés régulièrement et ne mourront pas.

L’humour est présent aussi dans Pink Narcissus (2006) de Tim Noble où un amas de sexes d’hommes et de mains roses forme sur le mur l’ombre d’un visage !

Magritte

On retrouve des chefs-d’œuvre, comme une tête que Francis Bacon a peinte au départ du portrait du pape Innocent par Velazquez. Ce pape hurlant, devenu singe, dans une ambiance violente.

De Magritte, on retrouve Le Modèle rouge (1935), avec des pieds devenus des souliers abandonnés, l’hybridation, en soi effrayante, entre le pied et la bottine. Meret Oppenheim crée l’assemblage d’une chope de bière et d’une somptueuse queue d’écureuil.

Gilbert and George créent un portrait où ils ne sont plus qu’une bouche et Marcel Duchamp invente une "sculpture morte" de légumes.

Sur un mur, quatre grands corps en morceaux de Daniel Spoeri (1993) sont des assemblages d’objets récupérés.

On peut croiser tout autant à l’exposition les masques d’Ensor qu’une lampe bouche-yeux-sexe d’Alina Szapoczikow.

Cindy Sherman, Max Ernst, Hans Bellmer et tant d’autres viennent témoigner du vaste héritage d’Arcimboldo.

Pour Chiara Parisi, "l’apport d’Arcimboldo tient en ces quelques instants au fil duquel le tableau cesse de montrer les composantes d’une nature morte, des fleurs, des poissons ou des objets pour révéler l’ensemble tantôt majestueux tantôt ridicule d’un portrait humain et vice versa. On va de l’un à l’autre, plongeant dans les profondeurs du visage avant de remonter à sa surface. La fluidité de cette migration, l’espace-temps de la transformation ne peut appartenir qu’à celui qui l’active par son regard".

Face à Arcimboldo, Centre Pompidou-Metz, jusqu’au 22 novembre.