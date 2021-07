Avec la flamme olympique pour seul témoin, les Jeux sont défaits

Chroniqueur et spécialiste golf

Dans l’histoire, les Jeux olympiques ont toujours été le reflet de la société et du monde. Réservés aux seuls athlètes masculins lors de la première édition à Athènes en 1896, ils symbolisaient, à leur naissance, le sexisme de l’époque avant d’entrouvrir, dès 1900 à Paris, la porte aux femmes. Ils ont aussi souffert, de façon récurrente, du fléau du racisme. Faut-il rappeler ces terribles Jeux de Berlin de 1936 utilisés par le régime nazi pour faire sa propagande ? La victoire de Jesse Owens dans le 100 m - qui incita Adolf Hitler à quitter la tribune d’honneur - envoyait le même message subliminal que les poings gantés de l’athlète noir américain Tommie Smith lors de la cérémonie protocolaire du 200 m à Mexico en 1968. Miroir de leur temps, les Jeux n’ont pas échappé davantage à la pression politique. Nul n’a oublié la tragédie des athlètes israéliens pris en otage par un commando terroriste palestinien en 1972 à Munich ou le boycott par de nombreux pays de l’édition 1980 à Moscou, à la suite de l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. Tricherie, dopage, corruption : fussent-ils régis par une charte pleine de bonnes intentions, les Jeux n’ont jamais échappé aux plaies de leur époque. Ceux qui débutent ce vendredi à Tokyo en sont la parfaite illustration. Crise sanitaire oblige, ils se célèbrent masqués, sans public dans les stades et sans fête populaire dans les rues. Avec la flamme olympique pour seul témoin, les voilà défaits. Et le CIO d’ajouter Communis ("Ensemble") à sa devise olympique : Citius, altius, fortius…