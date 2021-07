Avis des brokers

Fluxys (+1,4 % à 271,50 euros) a été confirmé à "conserver" chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant remonté de 31 vers 33 euros. L’analyste se montre légèrement plus optimiste pour l’évolution du dividende de l’opérateur du réseau de pipeline gazier. "Le groupe opère dans un cadre mature et réglementé, avec des perspectives de croissance qui restent limitées, une combinaison idéale pour une action à détenir uniquement pour son rendement. Nous tablons désormais sur une légère progression du dividende pour les prochaines années."

KBC (-0,7 % à 66 euros) a été maintenu à "conserver" chez Deutsche Bank, l’objectif étant relevé de 64 vers 66 euros. Pour les résultats du deuxième trimestre, l’analyste s’attend à un recul des provisions et des créances douteuses, et il estime que la performance du groupe belge devrait être supérieure à ses concurrents néerlandais ABN Amro et ING. Il souligne également que le second semestre 2021 devrait être favorablement impacté par la bonne diversification géographique et sectorielle du portefeuille. "Le titre affiche une forte prime, ce qui limite le potentiel haussier."

Barco (-0,1 % à 20,96 euros) a vu son objectif grimper de 24,50 vers 25 euros chez Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation à "acheter". À la suite de la publication des résultats semestriels, l’analyste a relevé ses attentes pour les flux de trésorerie. "Les fondamentaux du groupe semblent intacts avec une progression solide du carnet de commandes. Nous considérons que le profil de risque reste attractif." G. Se