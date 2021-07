Belfius : "Cela va beaucoup plus loin que du simple sponsoring"

Belfius Insurance est partenaire du COIB depuis 2019, elle le sera au moins jusqu’aux JO de Paris en 2024. "Les valeurs du COIB et les nôtres se rapprochent : il y a l’excellence, le respect, l’esprit d’équipe et la passion. La compatibilité de ces valeurs et le fait de pouvoir soutenir à travers ce partenariat les athlètes belges ont été les deux motivations principales à ce partenariat", explique Dirk Vanderschrick, CEO de Belfius Insurance. Qui ajoute : "Cela va beaucoup plus loin que du sponsoring, que de simplement donner de l’argent. Nous sommes de véritables partenaires du COIB avec l’ambition de stimuler l’activité sportive en Belgique, notamment via le comité stratégique. Le COIB prend ses partenaires très au sérieux et utilise l’expertise de chacun d’eux pour faire progresser notre pays sur le plan sportif. Nous avons par exemple chez Belfius des liens particuliers avec les Red Lions, l’équipe belge de hockey. Les Red Lions voudraient évoluer dans un nouveau stade, près d’Anvers. Dès le début, Belfius a été impliquée dans ce projet, a eu des contacts avec les autorités locales et les investisseurs potentiels et a aidé au financement du stade."

Dirk Vanderschrick insiste aussi beaucoup sur la plus-value qu’offre le fait que Belfius soit une société "belge" pour soutenir nos athlètes et les mettre dans les meilleures conditions pour décrocher des médailles.

"Nous sommes un petit pays, mais nous avons pas mal d’athlètes de niveau mondial. On veut et on peut encore progresser. Décrocher un titre olympique fait rayonner la carrière d’un sportif belge pendant quatre ans, parfois toute une vie. Avoir un rôle à jouer dans une telle aventure pour une entreprise belge comme la nôtre, c’est exceptionnel."

Belfius, très portée sur le développement numérique, entend bien faire "vivre l’événement" à ses clients sur ses différentes applications et plateformes. Avec flexibilité. Mais, assure-t-elle, sans en faire le prétexte à des opérations commerciales.V. S.