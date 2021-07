Boon : pas encore de décision

Arrivés au Japon le 13 juillet, les Red Lions ont eu le temps de s’acclimater et de digérer le décalage horaire. À Tokyo depuis dimanche, ils ont joué deux matchs de 2x15 minutes face à l’Argentine (victoire 1-0) et contre le Japon (victoire 3-0). Malgré certains bobos mineurs, l’ensemble du groupe est prêt à monter sur le terrain à l’exception de Tom Boon qui poursuit sa revalidation à l’écart du groupe. Blessé depuis trois semaines, l’attaquant se remet d’une déchirure au mollet. Shane McLeod émettait plus qu’une réserve quant à la présence de Sna sur le terrain samedi. "Ce n’est pas sûr, dit le sorcier néo-zélandais. Nous prendrons cette décision plus tard." Th. V.