Belgique Les naissances continuent à baisser

En Belgique, 113 739 bébés sont nés en 2020, soit 2,9 % de moins qu’en 2019, indique Statbel. Le nombre de naissances a diminué ces dix dernières années et a atteint son niveau le plus bas depuis 2003. L’âge moyen à la maternité est de 30,8 ans en Belgique. L’indice conjoncturel de fécondité diminue et s’élève désormais à 1,55 enfant par femme. Il est plus élevé dans la capitale (1,59) que dans les autres régions (1,54). En 2010, un total de 129 000 bébés étaient nés. Le nombre de naissances a ainsi diminué de près de 12 % depuis lors. (Belga)