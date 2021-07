Journaliste Police et Justice

Tournai Lourdes peines requises pour viol

Trois prévenus âgés de 20 ans sont poursuivis pour coups, menaces, torture et viol. Les victimes sont deux jeunes garçons qui accusent un léger retard mental. Les faits datent des 4 et 13 janvier dernier. Ils se sont produits dans un appartement. Le ministère public a requis huit ans contre celui qu’il considère comme le meneur du groupe et sept ans pour les deux autres. Aucun n’était connu de la justice. La défense a plaidé des sursis pour ce qui excède la détention préventive subie. Le jugement sera prononcé le 29 juillet. (Belga)