Cinéma Virginie Efira dans le jury de la Mostra

Le réalisateur sud-coréen de Parasite, Bong Joon-ho, présidera le jury de la prochaine Mostra de Venise, aux côtés de l’actrice Virginie Efira et de la cinéaste chinoise Chloé Zhao. La 78e édition du festival international du film de Venise se tiendra du 1er au 11 septembre. Autres membres du jury : le réalisateur et scénariste italien Saverio Costanzo, la Britannique Cynthia Erivo, actrice de théâtre et de cinéma, chanteuse et compositrice, la canadienne Sarah Gadon, actrice et productrice ainsi que le réalisateur roumain Alexander Nanau. (AFP)