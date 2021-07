Agroalimentaire Bénéfice en recul pour Unilever

Le géant des cosmétiques et de l’agroalimentaire Unilever a enregistré une baisse de son bénéfice au premier semestre, à cause d’effets de change négatifs et d’une inflation des coûts. Sur les six premiers mois de l’année, le bénéfice net part du groupe a baissé de 5 % sur un an à 3,1 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires n’a progressé que de 0,3 % à 25,8 milliards d’euros. (AFP)