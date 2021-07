Loisirs Plopsa Coo rouvre samedi

Plopsa Coo rouvre ses portes samedi, après une semaine de fermeture. "Des statues ont été emportées, les parkings détruits, les ponts d’accès dépourvus de leurs habillages, des attractions, des magasins et des restaurants ont été inondés", indique le communiqué. Le personnel du parc et des autres parcs du groupe Plopsa s’est mobilisé. Le parc a été nettoyé et les installations techniques ont été réparées et contrôlées.