Gains. Wall Street hésitant jeudi à l’ouverture, le Bel 20 et ses voisins européens devaient lever le pied après une matinée orientée à la hausse. Notre indice devait finalement confirmer une avance de 0,44 % à 4 218,70 points avec 12 de ses éléments en hausse. Sofina (395,00) avait pris la tête avec un gain de 2,54 %, devançant Elia (94,55) et WDP (36,12) qui gagnaient 2,00 et 1,35 %. AB InBev (57,88) et KBC (66,00) avaient viré de 0,28 et 0,69 % à la baisse, Ageas (44,05) cédant 0,45 %. arGEN-X (271,50) ne gagnait plus que 1,42 % et Solvay (110,05) terminait de 0,23 % dans le rouge alors que Galapagos (51,29) et UCB (90,10) s’appréciaient de 0,25 et 0,74 %. Aperam (47,94) était négative de 0,23 % alors que Umicore (54,00) était en hausse de 0,60 %, GBL (97,10) et Melexis (85,90) s’appréciant de 1,68 et 0,94 %. (Belga)