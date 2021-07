Bruxelles en rouge sur la carte du Covid

D’après les données de l’ECDC (le centre européen de prévention et de contrôle des maladies), une grande partie des Pays-Bas vient de passer en rouge foncé sur la carte. Cela concerne les provinces de Hollande-Septentrionale, Hollande-Méridionale, Utrecht, Brabant-Septentrional, Gueldre et Overijssel. Celles de Groningen, de Zélande, de Limbourg, de Drenthe, de Frise et de Flevoland étaient déjà en rouge.

D’autres régions de l’Union européenne connaissent le même sort. La Corse, l’Irlande, l’Espagne et la Grèce passent à leur tour en rouge. En Espagne, ce sont les villes de Valence, Majorque et Ibiza qui passent du rouge au rouge foncé. En Grèce, la Crète est également devenue rouge foncé tout comme les régions de Thessalie et des îles ioniennes et égéennes.

Pour ces régions, les conditions de voyages changent. Les personnes y revenant qui n’ont pas été complètement vaccinées ou qui ne détiennent ni certificat de rétablissement ni test PCR négatif de moins de 72 heures devront observer une quarantaine en Belgique. Un test PCR négatif, réalisé à l’arrivée, conditionne la sortie de l’isolement.

La Belgique est elle-même concernée, puisque la Région bruxelloise se colore également de rouge - tandis que la Flandre et la Wallonie restent en orange. La capitale belge doit son déclassement au fait qu’elle affiche une incidence de 213 contaminations pour 100 000 habitants pendant 14 jours et un taux de positivité de 2,5 %.