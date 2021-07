Ces entreprises qui soutiennent le COIB

Cette fois, c’est parti ! Après plus d’un an de retard et le spectre d’une nouvelle annulation de dernière minute face à la remontée des contaminations au Covid, les Jeux de Tokyo vont enfin pouvoir commencer. S’il n’y aura malheureusement pas de public dans les stades, les 122 athlètes de la délégation belge - ce qui en fait la plus importante de l’histoire des Jeux pour notre pays - sont dans les starting-blocks. Avec l’espoir de ramener au pays de nombreuses médailles.

Nos entreprises, elles, sont sur le pont depuis des mois déjà. Comme le soulignait mercredi Agoria, vingt entreprises technologiques ont décroché des contrats pour ces Jeux d’été. Au menu du savoir-faire "made in Belgium", des services télécoms, du matériel audiovisuel, des structures de tentes capables de résister aux typhons ou des animations en réalité virtuelle, et la liste est évidemment loin d’être exhaustive. Et puis il y a également les entreprises partenaires du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) qui sont là avant tout pour mettre en avant les athlètes belges et les valeurs olympiques. Nous avons interrogé les CEO de quatre partenaires importants du COIB : Belfius Insurance, Toyota Belgium, Delhaize Belgium et Matexi. Des patrons fiers de voir leurs entreprises associées à cet événement planétaire.V. S.