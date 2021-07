De Kerpel : "La chaleur ? Un atout"

Nicolas De Kerpel découvre l’ambiance du village olympique dans des conditions très particulières. S’il n’a aucun point de comparaison, il sent que Tokyo 2020 dégage un parfum différent.

"Tu sens que le Covid influence l’ambiance dans le village. Tout le monde ne va pas partout. Avec les masques, tu ne reconnais pas forcément les athlètes. De toute façon, cela ne change rien pour nous. Nous restons entre nous. Nous ne sommes pas inquiets par le coronavirus. Nous n’en parlons pas 24/7. Nous sommes prudents."

Le Red Lion le plus polyvalent sur le terrain était déjà dans son tournoi. Le contexte ne polluera pas sa préparation mentale. La chaleur ? "Elle ne deviendra un atout que si nous gardons la balle en équipe. Nous devrons faire bouger nos rivaux pour être au-dessus dans les 3e et 4e quarts."

Le terrain ne le perturbe pas non plus. "Il rebondit un peu. Il est très rapide, ce qui nous arrange car les basics deviennent encore plus importants. Le seul souci, c’est qu’il sèche vite, ce qui le rend accrochant."

De toute la Belgique et surtout de l’Herakles, il reçoit des tonnes de messages qui le galvanisent à l’aube d’un match intéressant face aux Pays-Bas. "On veut absolument le gagner, mais ce n’est pas la finale. Nous ne montrerons peut-être pas tout, par exemple sur pc. Entre voisins, on se charrie évidemment. On se connaît par cœur."

Th. V.