Dedonder n’assume pas seule l’éviction du patron du SGRS

La ministre (PS) assure que c’est un choix concerté avec l’intéressé et le chef de la Défense.

Les députés attendaient de pied ferme les explications de la ministre de la Défense sur l’éviction, vendredi dernier, du patron du renseignement militaire (SGRS), le général-major Philippe Boucké. Ils ont dû sortir de la commission parlementaire, jeudi, avec un sentiment mitigé.

D’abord, Ludivine Dedonder (PS) n’a pas sérié les raisons qui l’ont poussée à poser ce choix fort. Il a fallu les interpréter au gré de la lecture d’un exposé de vingt minutes. Ensuite, elle n’endosse pas seule la responsabilité de la décision. Elle assure qu’elle est le fruit d’une concertation entre elle-même, le principal intéressé et le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman. Une version qui contredit en partie celle de MM. Boucké et Hofman…

Le remplacement du patron du SGRS est l’une des conséquences de l’affaire Jürgen Conings, du nom de ce militaire d’extrême droite radicalisé, retrouvé mort le 20 juin après une chasse à l’homme de plusieurs semaines. Les enquêtes ont démontré que le service de renseignement avait commis de graves erreurs dans ce dossier. Le général Boucké a lui-même reconnu des dysfonctionnements.

"La pression permanente et la nécessité d’améliorer à court terme le fonctionnement du SGRS semblaient être assez lourdes à assumer et ne permettaient pas au général d’apporter les modifications requises dans des conditions sereines", a expliqué la ministre, jeudi, en commission de la Chambre.

Un manque de volontarisme

Mais comment en est-elle arrivée à cette conclusion ? Sur le fond, on comprend d’abord que la socialiste juge que Philippe Boucké a sous-estimé la dangerosité de la présence de militaires d’extrême droite à l’armée. En février, a-t-elle rappelé, il s’était exprimé sur cette problématique dans plusieurs médias. "À la suite de ces interviews, des explications rassurantes ont été données par le général Boucké, qui m’a expliqué que le risque était sous contrôle. Les événements ultérieurs ont malheureusement révélé une autre réalité."

La ministre pointe ensuite des problèmes récurrents de communication. "J’ai pu constater à de nombreuses reprises des manquements en termes de communication concernant la gestion du cas Conings par le SGRS", donc sous la responsabilité de Philippe Boucké. Mme Dedonder a aussi laissé entendre que ce dernier avait manqué de volontarisme pour réformer son service. Le mercredi 14 juillet, deux jours avant son éviction, il était auditionné à la Chambre sur l’affaire Conings. "J’ai entendu le général Boucké s’exprimer sur les faits et sur l’avenir avec une détermination que je n’avais pas ressentie depuis le début de l’affaire", a lancé la socialiste.

Il n’était plus l’homme de la situation

Enfin, elle dit l’avoir encouragé "à renforcer son entourage parce que je me rendais compte de la pression subie. Cela n’a jamais été fait". En conclusion, on comprend que Ludivine Dedonder a estimé que le général n’était plus l’homme de la situation pour mener à bien les réformes dont le SGRS à besoin depuis des années (bien avant l’arrivée de M. Boucké, il y a une dizaine de mois à peine).

Sur la forme, à présent, la ministre a répété ce qu’elle avait déjà dit le vendredi 16 juillet, à savoir que la décision du remplacement à la tête du SGRS a été prise "d’un commun accord avec le chef de la Défense". Il s’agit même d’une décision prise "de manière concertée" entre "trois parties", Philippe Boucké y compris, a-t-elle renchéri. Et la communication sur l’annonce du départ a aussi été "concertée".

Le chef de la Défense et Philippe Boucké avaient pourtant assuré que la décision était celle de la ministre. Pas la leur, même si l’amiral Hofman l’a validée, et même si le général Boucké a admis qu’une collaboration avec le cabinet de la ministre était devenue compliquée.

La confiance des généraux

L’exposé de la ministre a laissé les députés perplexes, y compris dans la majorité. "Les versions divergent", a dû constater Guillaume Defossé (Écolo). "Il y a une dissonance", selon Jasper Pillen (Open VLD). Les réactions étaient plus vives du côté de l’opposition. "Votre version des faits va à l’encontre de celle des deux généraux. C’est du jamais-vu. Je ne sais plus qui croire", a réagi Theo Francken (N-VA). Pour Georges Dallemagne (CDH), "vous nous racontez un joli conte de fées. En réalité, la confiance était rompue [avec Boucké] depuis longtemps".

Dans la majorité, Wouter De Vriendt (Groen) a aussi parlé d’une "rupture de confiance claire entre la ministre et les généraux". Plusieurs d’entre eux s’étaient en effet émus publiquement du sort réservé à leur collègue. "J’ai pu parler [le 21 juillet] avec certains de ces généraux. Ils m’ont dit qu’ils me réitéraient leur soutien", a rassuré la ministre. Leurs reproches ne portaient pas tant sur l’éviction du général (qu’ils regrettent néanmoins) que sur le désinvestissement subi par la Défense depuis des décennies.

Antoine Clevers