Delhaize : "Un événement qui modernise encore notre image"

Pour Delhaize, l’association avec le COIB remonte déjà à 2010. "Nous le voyons comme un véritable partenariat et non comme une histoire d’argent", dit d’emblée Xavier Piesvaux, CEO de Delhaize Belgium. L’occasion pour le distributeur au lion de mettre en avant pendant l’événement, et cela via différentes opérations, le lien entre les athlètes belges et "le mieux manger que l’on promeut chez Delhaize". "Il est très difficile pour un groupe comme Delhaize de s’associer à un sport plutôt qu’un autre. Les Jeux présentent l’avantage d’être multisports et de mettre sur le même pied tous les sportifs, des moins connus qui bénéficient habituellement d’une moindre visibilité aux stars et cela dans un événement global, multiculturel et qui s’inscrit dans le respect de la diversité. Cet événement met également sur le même pied les hommes et les femmes et met aussi en évidence le handicap. Les médailles comptent autant les unes que les autres", explique Xavier Piesvaux. Et d’enchaîner : "Delhaize se retrouve parfaitement dans des valeurs des JO comme l’humilité ou le sens de l’effort. Enfin, c’est un événement chargé d’histoire et de tradition." Pour Delhaize, qui s’associe aussi à d’autres événements sportifs comme les 20 kilomètres de Bruxelles, les JO constituent donc un excellent vecteur de communication.

Avec l’espoir de séduire de nouveaux clients ? "Nous y croyons. Cette association avec les athlètes belges et les JO, cela va bénéficier à l’image de Delhaize et contribuer à la moderniser si c’est encore possible. Les athlètes sont des personnes jeunes et dynamiques. Les familles plus jeunes sont une cible intéressante pour Delhaize et cet événement nous permettra de nous adresser à ces clients de manière positive et dynamique." Avec une offensive sur les prix à la clé ? "Non, car nous aurions du mal à trouver un lien cohérent avec l’événement. Pendant les Jeux, notre communication sera tournée sur le ‘bien manger’, l’importance d’un corps sain et la promotion d’une alimentation saine." V. S.