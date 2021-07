En pratique

Le nom : "Eben-Ezer" est le nom donné par Robert Garcet, décédé en 2001, à cette colline située à Eben. Pourquoi Ezer ? C’est selon la Bible l’endroit où Samuel érigea, en 1038 avant JC, une pierre afin de symboliser la paix enfin retrouvée.

Le symbole : la Tour d’Eben-Ezer représente l’Humanité telle que symbolisée dans la Bible par la Jérusalem céleste, ville mythique de 12 000 stades de côté (2 160 km). Toutes proportions gardées, Robert Garcet s’en est inspiré : la tour a 12 mètres de côté. En haut de la tour, le Taureau, le Sphinx, le Lion et l’Aigle représentent les chérubins de la vision d’Ezéchiel, prophète de l’Ancien Testament.

Le musée : le musée du Silex, sur six niveaux plus le toit, vous fera découvrir toutes les facettes de la personnalité et de l’œuvre de Robert Garcet.

Le classement : la ministre wallonne Valérie De Bue, en charge du Patrimoine, a décidé de classer comme monument la Tour d’Eben-Ezer à la mi-juin, évoquant un "patrimoine singulier". Le processus de classement a été long. "C’est un objet artistique hors norme par rapport à ce que l’on classe habituellement, plus proche d’une sculpture que de l’architecture, explique Jean-Marc Zambon, de l’Agence wallonne du Patrimoine. Avec cette reconnaissance, nous allons accompagner Eben-Ezer sur le long terme en apportant des aides à la restauration et aux gros entretiens."

Les visites : le tarif est de 6,50 euros, 6 euros pour les seniors et les étudiants, 4 euros pour les moins de 18 ans et gratuit pour les moins de six ans. La tour est située à Bassenge. Le musée est ouvert à partir de 11 h. Durée de la visite : 1 h 30. Site web : www.musee-du-silex.be