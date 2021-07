Entre urgence et moyen terme, le relogement est un casse-tête

Jeudi, une semaine après les inondations qui ont ravagé Verviers, la bourgmestre Muriel Targnion a fait appel à Médecins sans frontières (MSF). En désespoir de cause. "J’arrive à gérer beaucoup de choses, mais il reste un problème : 5 112 maisons ont eu de l’eau jusqu’au premier étage. Au mieux, les gens ont perdu leur cuisine et leur séjour. Au pire, leurs sanitaires, leur salle de bains…" Près d’un Verviétois sur cinq n’a plus de logement ou de logement habitable.

Dans un quartier de la ville, plusieurs milliers d’habitants refusent pourtant de quitter leur chez-soi et vivent dans les chambres, où l’eau n’est pas montée. Ils ont des vêtements mais ils ne peuvent plus préparer de repas, ni se laver. Ils bénéficient heureusement de l’aide alimentaire. Et des semi-remorques avec de l’eau ont été installés, ce qui leur permet de prendre une douche. "Mais il y a des problèmes d’hygiène : il y a des rats, des hydrocarbures", se désole Muriel Targnion. "Ce n’est pas tenable."

Sans gaz, sans électricité...

D’autant que l’urgence risque de durer. Resa, le gestionnaire de distribution d’énergie, a déjà annoncé que le réseau ne serait pas rétabli avant l’hiver. Impossible de rester plusieurs mois sans gaz et sans électricité, et donc sans moyen de se chauffer, de se laver… La Ville de Verviers a contacté une série d’entreprises qui vendent des containers ; elle en a commandé 10 (à 40 000 euros l’unité), mais le délai de livraison est de huit semaines.

La bourgmestre est en train de réquisitionner les maisons du camp militaire d’Elsenborn pour la centaine de familles dont la maison menace de s’effondrer ou s’est déjà écroulée. Cela ne suffira pas. "Je devrais prendre 2 000 à 3 000 arrêtés d’inhabitabilité pour insalubrité, mais c’est impossible sans solution de relogement."

Raison pour laquelle elle s’est tournée vers Médecins sans frontières. Les coups de main des bénévoles et l’aide alimentaire ne seront pas éternels. "Ça ne tiendra probablement pas plus longtemps que l’été." Sur place, les équipes de MSF, plus habituées à évoluer sur des zones de catastrophe à l’étranger, étaient en mission exploratoire . "Médecins sans frontières aura peut-être des idées et des moyens", espère Muriel Targnion. Mais il ne s’agit pas de monter un grand camp, comme on en voit dans les interventions d’urgence à l’étranger. "Les gens ne voudront pas quitter leur maison pour aller dans un camp."

"La tâche est titanesque"

Des idées créatives et imaginatives, il en faudra pour reloger les dizaines de milliers de familles wallonnes sinistrées, à Liège, Chaudfontaine, Rochefort, Pepinster, Ensival, Trooz… "La tâche est titanesque", admet-on au cabinet de Christophe Collignon (PS), ministre wallon du Logement. Le gouvernement wallon a déjà débloqué une première aide de 50 millions, dédiée aux mesures urgentes de relogement des sinistrés.

Première tâche : répertorier le nombre de familles impactées. Un cas n’est pas l’autre. Pour certains habitants, la remise en état sera une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines, le temps d’un grand nettoyage et du séchage des murs et des sols. Les familles concernées peuvent s’accommoder d’un séjour temporaire à l’hôtel, dans un centre de vacances ou chez des amis. Selon les communes, des internats, des logements de transit, des gîtes et d’autres infrastructures collectives ou des gîtes sont sollicités et mobilisés. D’autres ont eu moins de chance : la réhabilitation de leur logement, dévasté, prendra plusieurs mois, voire années. Et il y a ceux qui ont tout perdu : impossible de récupérer le bâtiment englouti par l’Ourthe ou la Vesdre.

À moyen terme

On est toujours le nez sur l’urgence : assurer un toit au-dessus de la tête de chaque Wallon. Mais il faut aussi penser à moyen terme. À la rentrée scolaire, on imagine mal que le relogement chez des amis puisse se poursuivre. Le ministre Collignon a mandaté la Société wallonne du logement (SWL) pour lancer en urgence un marché public d’accord-cadre visant à mettre à disposition des communes et CPAS des logements de type "habitat léger" : caravanes, containers, tiny house… Histoire de permettre aux sinistrés de trouver un refuge dans l’attente de pouvoir réintégrer leur logement ou d’en retrouver un. De leur côté, les sociétés publiques de logement social ont fait offre pour 400 familles. "On était déjà dans une crise du logement. À cette difficulté préexistante vient s’ajouter une crise majeure qui réclame des solutions immédiates alors qu’on a besoin de temps pour développer des solutions structurelles", commente Tom De Schutter, directeur à l’Union des villes et communes de Wallonie. "Les bourgmestres se démènent pour trouver une réponse pour chacun. Il y a beaucoup d’énergie et de volonté sur le terrain."

Annick Hovine