Faites le plein de médailles !

Jusqu’à la dernière minute, le monde du sport aura retenu son souffle. Ces Jeux, reportés d’un an pour les raisons que l’on sait, ont dû résister à la fronde de ceux qui voulaient les annuler pour de bon, pour éviter à tout prix de relancer ce satané virus au pays du Soleil levant. Mais comment aurait-on pu justifier leur annulation auprès d’athlètes qui ont suivi d’un œil distrait l’Euro de football se dérouler devant des tribunes pleines à craquer et le Tour de France avancer (presque) comme avant ? Il aurait fallu dire à ces sportifs qui attendent ce rendez-vous depuis cinq ans qu’ils ont pu participer à des meetings ou à des compétitions toute cette saison mais qu’on leur ferme la porte avant l’échéance à laquelle ils attachent le plus d’importance. Heureusement, on n’en est pas arrivé là et les Jeux 2020 auront bien lieu. Bien sûr, ils seront spéciaux et l’image d’enceintes vides ou presque - certaines épreuves pourront, en effet, se jouer devant un public très restreint parce qu’elles ne sont pas programmées en plein centre de Tokyo - enlèvera une partie de la magie olympique. Reste que l’enjeu sportif sera le même que d’habitude et qu’une médaille aura autant de valeur pour celui qui la décrochera. Décomplexée par la belle moisson de Rio (six médailles, deux de chaque métal), l’équipe belge entend faire, au moins, aussi bien qu’au Brésil. Et elle en a les moyens. Dans le sillage d’une Nafi Thiam qui pourrait marquer l’histoire en conservant son sacre à l’heptathlon et de Red Lions décidés à décrocher le seul titre qui manque à leur fabuleux palmarès, cette délégation, plus fournie que jamais (122 athlètes, dont deux sports collectifs), a de fameuses cartes dans son jeu. On est en droit d’espérer qu’elle fasse le plein de médailles.