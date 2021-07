Fermeture des centres de vaccination : le point

Une première diminution de l’activité des centres de vaccination sera opérée dès la seconde quinzaine du mois d’août. Selon la couverture vaccinale, 10 centres sur 41 fermeront complètement leurs portes au public aux alentours du 15 août et la plupart des autres fin août. Cela signifie également que certaines premières doses seront administrées pour la dernière fois, dans plusieurs centres fin juillet.

En province de Namur, les centres d’Andenne et d’Hastière ferment leurs portes ce 24 juillet. Ciney, Gedinne et Namur Expo fermeront le 14 août (dernier rendez-vous pour une première dose le 24 juillet), alors que Fosses et la clinique Saint-Luc de Bouge fermeront le 31 août, le dernier rendez-vous pour la première dose pourra se faire le 10 août.

En province de Luxembourg, les centres de Bastogne et Virton fermeront le 14 août (dernier rendez-vous pour une première dose le 24 juillet), alors que ceux d’Arlon et de Marche fermeront le 28 août (dernier rendez-vous pour une première dose le 7 août). Le centre de Libramont fermera le 31 août, dernier rendez-vous pour une première dose le 10 août.

Sur une population de 227 080 habitants âgés de 18 ans et plus, 79,75 %, soit 181 093 personnes, ont reçu une première dose de vaccin. Ils sont 149 074 (65,65 %) à avoir reçu deux doses.

Selon le docteur Guy Delrée, médecin coordinateur général des centres de vaccination en province de Luxembourg, parmi les 15 % restants, environ 34 800 personnes, certains feront des formes graves de la maladie. Il s’est, dès lors, fixé comme objectif de les convaincre pour éviter des drames et des séquelles mais aussi d’améliorer la vaccination des professionnels de la santé.

Atteindre 78 pourcents

Alors que précédemment, on évoquait une immunité à 70 %, l’arrivée du variant Delta a changé la donne. La coordination médicale entend atteindre 78 % d’adultes de 18 ans et plus complètement vaccinés, avec les deux doses.

Les autorités recommandent donc aux personnes désireuses de se faire vacciner de prendre rapidement leurs dispositions via les possibilités suivantes : soit via le site web www.jemevaccine.be, soit via le numéro de téléphone gratuit 0800/45.019 ou encore par Qvax (https://www.qvax.be/region) ou en se rendant directement aux journées portes ouvertes organisées sans rendez-vous par la majorité des centres de vaccination pendant les mois de juillet et août, et consultables sur www.jemevaccine.be.JVE et N.L.