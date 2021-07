"Humainement, les JO constituent la plus belle des aventures"

Entretien Laurent Monbaillu

Toutes les deux arrivent, ponctuelles, au rendez-vous que nous leur avons fixé, le 4 mai, dans les installations du FC Hannut athlétisme. Justine Henin (39 ans), championne olympique de tennis en 2004 lors de sa seule participation, et Nafi Thiam (26 ans), championne olympique de l’heptathlon en 2016 pour sa première participation, ne s’étaient jamais rencontrées. "C’est une grande première !" lance Justine au moment de commencer ce long entretien.

Il est étonnant que deux championnes issues d’une aussi petite région que la Wallonie ne se connaissent pas…

Justine : "Mais je suis beaucoup plus vieille !" (rires)

Nafi, quelle image avez-vous de Justine et de sa carrière ?

Quand j’étais jeune, je ne regardais pas le sport à la télé. J’ai commencé tard, même l’athlétisme, à 17 ou 18 ans. Mais Justine, que l’on regarde le sport ou pas, que l’on soit sportive ou pas, tout le monde la connaît ! Je ne saurais pas dire depuis quand, mais c’est une figure mythique du sport belge. Ma maman a fait du tennis il y a quelques années, elle regardait les matchs. Donc, moi aussi quand j’étais à la maison, je regardais. Mais je ne peux pas dire que je suivais le tennis de près. (Se tournant vers Justine) Je pense que tu as été championne olympique en 2004, j’étais jeune, j’avais 10 ans. Je n’avais pas de poster dans ma chambre, mais Justine est une figure du sport, un exemple aussi pour tous les jeunes sportifs, peu importe la discipline. La Belgique est certes un petit pays, mais on a toujours eu de grands champions.

Justine, vous souvenez-vous du moment où Nafi a été sacrée en 2016, à Rio ?

Oui, j’étais en Belgique, je pense que tout le monde se souvient où il était ce jour-là. Moi, j’ai vraiment découvert l’athlétisme quand j’ai participé aux JO, à Athènes. J’ai toujours suivi tous les sports, mais l’athlétisme m’a toujours fascinée. Pourquoi ? J’ai déjà beaucoup d’admiration pour les athlètes qui ont des rendez-vous un peu moins fréquents alors que dans le monde du tennis, on a des Grands Chelems quatre fois par an et beaucoup de tournois importants. Quand j’ai découvert les Jeux à Athènes, j’allais m’entraîner sur la piste d’athlétisme dans la Village olympique. Il y avait tous les athlètes et c’est là que j’ai fait mes meilleurs chronos. Je faisais du 400 m pour l’entraînement, il y avait une ambiance très particulière. C’est tellement complet comme discipline. Et puis, j’admire vraiment cette recherche du détail pour aller chercher le petit centième, le petit centimètre, je trouve ça fascinant. Avec mon mari, on adore regarder les championnats du monde ou d’Europe d’athlétisme. Je ne suis pas connaisseuse, mais on suit les performances non seulement de Nafi mais de l’ensemble des athlètes belges. On est un petit pays, on se soutient. Et c’est la même chose quand ce sont les cyclistes, les judokas… Mais c’est vrai que j’ai une admiration toute particulière pour les athlètes.

Suivez-vous de près la carrière de Nafi ?

Comme plein de gens, je la suis, à distance, quand je ne suis pas trop occupée par mes activités personnelles et professionnelles. Ces moments-là sont merveilleux parce que, sans se connaître, on peut très bien se comprendre. Simplement parce que c’est un métier d’émotion. Dans le sport, on a cette grande chance de pouvoir faire vivre de l’émotion, ça c’est vraiment particulier. Qu’on soit sportif ou pas, quand on voit un athlète de son pays qui excelle, avec toutes les valeurs que cela représente comme la notion du dépassement de soi, on imagine aussi tout ce qu’il y a derrière un titre olympique, toutes les journées où il faut s’entraîner sans objectif immédiat…

Comme un lien qui unirait tous les sportifs de haut niveau ?

N. : Oui, comme dit Justine, même si ce n’est pas le même sport, on passe par les mêmes épreuves, par les blessures, la frustration, l’échec. Je peux imaginer que tout ce que j’ai ressenti dans ma carrière, elle l’a ressenti aussi à certains moments au cours de la sienne. Et donc, même sans se connaître, ça crée un lien effectivement.

J. : On se comprend.

Aviez-vous, l’une et l’autre, une fascination pour les JO étant petite ?

J. : Moi, pas du tout. En tennis, on sent aujourd’hui que, de plus en plus, pour les joueurs et les joueuses, cela devient un rendez-vous important dans le calendrier tous les quatre ans, mais ce n’était pas le cas avant. J’ai évidemment beaucoup suivi l’histoire des Jeux olympiques, même quand j’étais petite, je regardais un peu toutes les disciplines, mais mon véritable coup de cœur, c’est quand j’ai débarqué à Athènes, bien avant de remporter la médaille d’or. Je suis arrivée là-bas sans aucune attente, je revenais d’un long virus, je ne m’étais pas beaucoup entraînée. J’y suis allée pour vivre une nouvelle expérience et rien que le fait d’arriver dans une délégation quand on vient d’un sport individuel, c’est particulier. J’ai tout à fait conscience que j’évoluais dans un sport extrêmement privilégié, le tennis féminin est très reconnu et il est l’un des sports les plus porteurs dans le monde. Vivre l’esprit des Jeux olympiques, voir plein d’athlètes se donner à fond pour leur passion et tout donner pour atteindre leurs objectifs, c’est une expérience qui m’a énormément marquée.

N. : Pour moi, bien avant d’aller sur place à Rio, les Jeux étaient déjà un rêve. Les premiers que j’ai vus étaient ceux de 2012. J’ai commencé à m’entraîner très sérieusement vers 16 ans et, pour Londres, alors que j’avais 18 ans, je ne suis pas passée loin de la qualification, mais je l’ai manquée. Donc, j’ai suivi la compétition à la télé. C’est devenu un objectif à mesure que j’évoluais. Pour tous les athlètes, c’est la compétition la plus importante.

Qu’est-ce qui rend les JO si compliqués ou si difficiles ?

N. : C’est le fait que les JO ne se déroulent que tous les quatre ans - en principe - qui rendent cette compétition si spéciale. Si tu te rates, tu dois attendre quatre longues années pour retenter ta chance. Et puis, c’est aussi toute l’attention qu’on porte à cet événement qui est très différente de celle accordée même à des championnats du monde par exemple. Enfin, il y a le Village olympique, le fait que tous les sports soient là. C’est super spécial, quoi !

Est-il aussi plus difficile de rentrer dans sa bulle de concentration aux Jeux ?

N. : Ça doit dépendre des athlètes, moi personnellement, ça ne m’a pas perturbée. Une fois que tu entres en lice, tu es concentrée sur ta compétition quand même. C’est vrai que c’est impressionnant quand tu arrives là. Je me rappelle que quand je suis rentrée dans le village, je m’attendais à un truc énorme mais pas comme ça. Des pistes cyclables, des arrêts de bus, etc. : j’ai un peu halluciné ! C’est tout un nouveau monde qu’on découvre. Ça change de la routine des autres championnats où tu es à l’hôtel.

J. : Moi aussi, j’ai été très impressionnée. J’avais eu l’occasion de pouvoir participer à Sydney en 2000 et on a estimé que j’étais peut-être un peu jeune. J’avais fait l’impasse volontairement parce que j’étais encore en phase de développement dans ma carrière. Pour Athènes, j’ai eu un peu de chance de quand même pouvoir y aller et je me suis dit que je voulais en profiter. Ayant toujours fonctionné avec une petite structure, c’était spécial d’arriver dans une délégation. (Elle se tourne vers Nafi) Moi, c’est le restaurant du village qui m’a vraiment impressionnée ! Et j’étais fascinée de voir des athlètes au MacDo, mais bon, c’était peut-être après leur compétition comme les cyclistes qui revenaient de leur course. (rires) Mais comme toi, je pense que, quand on est une compétitrice et qu’on a un objectif - j’arrivais sans attente particulière mais, match après match, je voulais donner le meilleur -, on arrive à rentrer dans sa bulle. Je n’ai jamais eu de souci à ce niveau-là, j’ai plutôt profité de cette énergie qui m’a manqué pendant les mois précédents.

Cela permet de relativiser ses propres objectifs ?

J. : Oui. De toute façon, quand on observe ce qui se passe pour d’autres, ça permet toujours de se décentrer un peu et ce n’est pas mal. Mais il est fascinant de s’attarder sur le travail d’un athlète pour être prêt le jour J, au moment important. Les gens ne se rendent pas toujours compte. On peut relativiser, ça reste du sport, mais alors on peut relativiser des tas de choses dans la vie. La crise que l’on vit nous montre qu’il y a quand même beaucoup de choses essentielles. Pour les sportifs, c’est leur vie ! Ils sacrifient beaucoup de choses. Moi, c’était peut-être plus jeune, mais c’est ça qui est intéressant dans les histoires partagées.