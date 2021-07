Infiniment… froid

Comment les humains s’adaptent-ils au froid ? Quelles sont les régions les plus froides du monde ? Qu’est-ce que le zéro absolu ? Existe-t-il quelque chose de plus froid encore ? Dans Infiniment (France Culture, de 18h à 19h) Nicolas Martin reçoit Laurence de la Ferrière, "explorateur", seule femme à avoir traversé l’Antarctique en intégrale et en solitaire, auteur de "Seule dans le vent des glaces".