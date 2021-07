Inondations : le choc de trop pour les finances publiques wallonnes ?

Évidemment que ça tombe mal, on ne va pas se mentir. Mais on fera face…", nous lance cette source gouvernementale wallonne. La déferlante qui a ravagé de très nombreuses communes va coûter cher. Très cher. "Probablement plus que les deux milliards d’euros déjà débloqués, mais impossible de cerner encore l’ampleur réelle des dégâts", lance une de nos sources. Le ministre-Président wallon Elio Di Rupo (PS) le reconnaissait lui-même mercredi lors d’une conférence de presse.

Bref, à ce stade, les deux milliards d’euros dégagés par la Région se décomposent comme suit : 200 millions d’euros sur fonds propres (sur une trésorerie wallonne qui se montait à la fin mars à 3,6 milliards d’euros d’après la Cour des comptes), 800 millions d’euros ponctionnés sur les fonds de la relance (ceux du plan régional wallon, on ne touche pas encore aux fonds européens) et un milliard via un emprunt sur les marchés, "probablement levé à la rentrée en septembre", nous précise Jean-Luc Crucke, ministre du Budget wallon (MR).

De la relance à la reconstruction

Plusieurs questions peuvent légitimement se poser. La première, c’est de savoir s’il n’est pas étonnant de réorienter une partie de l’argent de la relance vers la reconstruction. "Quelque 12,5 % des fonds seront orientés vers les zones sinistrées, mais pour la reconstruction d’infrastructures. Ce sont des dépenses qui, quoi qu’il arrive, resteront dans le cadre de ce qui avait été décidé au niveau wallon pour rencontrer les défis économique, climatique et social ces prochaines années. C’est juste qu’on va réorienter ce type de dépenses vers des zones - celles qui ont été sinistrées - plus rapidement qu’attendu", explique Jean-Luc Crucke. Qui donne un exemple pour se faire bien comprendre : "Une partie du budget de la relance affecté au tourisme wallon ira sans doute pour partie dans les zones sinistrées."

Autre question qui brûle les lèvres : pourquoi ne pas avoir emprunté deux milliards plutôt qu’un ? "Un milliard à lever, c’est déjà une belle somme… Cela ne posera pas de problème car tous nos besoins de financement sont quasi couverts jusqu’à la fin de l’année. Mais la dette, c’est un peu comme le climat, il n’y a pas de problème jusqu’au moment où il y en a un…", lance Jean-Luc Crucke. La dette wallonne est, il est vrai, déjà bien grasse alors que les recettes sont depuis belle lurette à la diète. La Cour des comptes, encore elle, relevait dans son rapport de juin 2021 sur les finances wallonnes, que "les recettes seraient inférieures aux dépenses pour un montant de 4,6 milliards d’euros en 2021, à comparer à celui de 3,3 milliards d’euros en 2020 et de 0,6 milliard d’euros en 2015. Cet écart a pour conséquence une aggravation du déficit budgétaire et une augmentation corrélative de la dette directe". Vaches maigres, disions-nous.

Plus de 32 milliards de dette

Et surtout une dette qui galope puisque, compte tenu des dépenses encore à réaliser pour contrer les conséquences de la crise sanitaire et des inondations de la semaine dernière, la Wallonie devrait dépasser les 32 milliards d’euros de dette consolidée d’ici à la fin 2021. Il y a quelques semaines, la Cour des comptes estimait que la dette consolidée serait de 31,3 milliards d’euros fin 2021, compte tenu des dettes des unités d’administration. "Si les taux d’intérêt augmentent, c’est clair que les risques seraient plus élevés. Mais ce sera le cas pour tout le monde, pas seulement pour la Wallonie. Or, la Banque centrale européenne a réaffirmé sa volonté d’avoir une politique monétaire très souple. Prenons pour hypothèse très réaliste un taux d’inflation de 2 % et une croissance du PIB de 1 %, cela voudrait dire que le montant de dette de 1 milliard que nous allons emprunter, dans 10 ans, se réduirait à 750 millions", poursuit le ministre libéral.

Reste une dernière question : quel impact pareille dette aurait sur la viabilité de nos finances publiques ? "Ce n’est pas idéal, mais je le répète, on va faire le maximum pour orienter les dépenses vers la reconstruction, vers des dépenses d’infrastructures qui, la plupart du temps, auraient dû de toute façon être réalisées."

Effet sur la croissance

Et puis, il y a un élément qui est difficilement chiffrable mais qui va a contrario jouer en faveur des finances wallonnes . "Les dépenses d’investissement vont avoir un effet positif sur la croissance économique", estime Jean-Luc Crucke. "Effectivement, ce sera probablement le cas. Rappelons-nous qu’en 2001, on pensait que les attentats de New York allaient aggraver la récession qui avait cours aux États-Unis, mais c’est tout l’inverse qui s’est produit, essentiellement en raison des dépenses de reconstruction. Il y a une limite : l’approvisionnement en matériaux et le manque d’effectifs sont déjà perceptibles maintenant. Comment le secteur parviendra-t-il à garder la cadence, c’est une vraie question", explique l’une de nos sources.

Enfin, et cela donnera sans doute de la consistance et de la cohérence à ces travaux, le gouvernement wallon, à bonnes sources, étudie la possibilité de mettre sur pied une cellule "inondations/relance", à l’image de la cellule "Covid" mise en place en octobre 2020 par la Région.

François Mathieu