"J’avais oublié la joie de la victoire"

Avec son look de bûcheron, Quinn Simmons a frappé un grand coup sur ce Tour de Wallonie, en faisant coup double sur ce qui était devenu l’étape reine. Le barbu américain a martelé le peloton à plusieurs reprises dans les montées de la province de Luxembourg. Avant de trouver l’ouverture à 4 kilomètres de l’arrivée en compagnie de Stan Dewulf et de battre le Belge dans un sprint à deux. Cent mètres après la ligne, il s’est jeté dans les bras de son soigneur, avant de s’asseoir par terre, de reprendre son souffle et de savourer.

"C’est ma première victoire pro, donc elle a beaucoup d’importance pour moi", souffle le coureur de Trek-Segafredo, dont le bonheur était très communicatif. "Vous savez, j’avais quasi oublié cette joie de la victoire, cette sensation que vous procure un succès. Ma dernière victoire, c’était chez les juniors, quasi il y a deux ans, quand j’avais gagné le championnat du monde, au Yorkshire. C’est donc très spécial."

Sa formation avait décidé de jouer sa carte sur cette étape. "Il n’y a pas de grand leader dans notre équipe sur cette épreuve, nous pouvons saisir notre chance et les gars ont décidé de rouler pour moi. Ils ont pris la course en main à 60 kilomètres de l’arrivée. Je voulais durcir la course. J’ai moi-même attaqué, pour créer du mouvement, rendre la course plus difficile. Avant d’aller dans ce coup à deux dans le final. Je savais que si j’arrivais avec Stan Dewulf à l’arrivée, j’avais des chances de m’imposer. Car je sais que mon sprint peut être solide après une course dure. J’avais confiance, il fallait juste parvenir à résister au retour du peloton, et cela n’a pas été simple. Mais on l’a fait."

Final technique à Fleurus

Avec sa victoire conquise en force dans cette arrivée en montée, à Érezée, ce coureur venu du Colorado a aussi pris le maillot de leader. "Maintenant, je vais essayer de le garder, je ne vais pas le rendre comme ça", poursuit Simmons. "Ce maillot de leader ne nous donne pas de pression. Au contraire, nous sommes libérés : nous voulions une victoire d’étape et nous l’avons. On va voir ce que cela donne pour les deux dernières étapes."

Avec un final technique ce vendredi, à Fleurus, où il y aura un peu de pavés ("Chouette !", s’exclame, dans un généreux sourire, Quinn Simmons quand on lui annonce la présence d’un secteur pavé sur le circuit local) et la côte du Petit Try, ancien juge de paix du Circuit de Wallonie, à 10 bornes du but. Et une journée plus facile, samedi, entre Dinant et Quaregnon.

Julien Gillebert