j,hk jhx vwvf viskjfh qskjfhqkshfkqsh

course sur route C’est donc ce vendredi que seront, officiellement, lancés ces Jeux olympiques dont la tenue aura été menacée jusqu’à la toute dernière minute par cette pandémie qui n’en finit décidément pas. Pour Remco Evenepoel, Wout Van Aert et leurs équipiers, le vacarme général causé par cette menace bien réelle est, aujourd’hui, une lointaine préoccupation. Parce que les cyclistes, qu’ils soient arrivés directement du Tour de France en début de semaine ou qu’ils aient pris le temps de s’adapter aux conditions climatiques particulières en ralliant le Japon il y a une dizaine de jours, demeurent dans leur bulle du côté de Gotenba.

À une centaine de kilomètres de Tokyo - et près de 2 h 30 de voiture -, ils s’apprêtent à ouvrir le bal au pied du mont Fuji. Dans la ville de Gotenba, dont le nom fait penser à un personnage de manga, ils vont donc ouvrir le bal, même si quelques compétitions, comme le football et le tir à l’arc avec notre compatriote Jarno De Smedt, ont déjà commencé. Pour les champions sur deux roues, habitués à parler davantage de "Monuments" et de Tours, ces Jeux n’en demeurent pas moins importants. À l’inverse des joueurs de tennis qui lui ont tourné le dos massivement, l’événement olympique continue à être abordé avec appétit par les héros de la petite reine.

La troisième de Van Avermaet

Greg Van Avermaet ne démentira pas le propos. Le Waeslandien disputera cette épreuve pour la troisième fois de sa carrière. Pour lui, "cela reste un honneur qui ne se refuse pas", même si c’est pour jouer les porteurs d’eau de deux gars qui n’étaient pas encore passés au cyclisme sur route quand il devint champion olympique il y a cinq ans à Rio. Avec ce succès, celui que l’on appelle depuis "Golden Greg" avait placé dans des conditions idéales le Team Belgium. Son succès à Copacabana avait décuplé l’envie de ses compatriotes et les avait totalement décomplexés. Au total, la Belgique avait décroché six médailles au Brésil, deux de chaque métal. Même s’il se gardera bien de leur ajouter encore un peu de pression, c’est ce que l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix expliquera à ses deux leaders lors du briefing d’avant-course.

Mais Van Aert et Evenepoel le savent : s’ils venaient à décrocher une médaille ce samedi matin, vers onze heures belges, ils lanceraient parfaitement ces Jeux que l’on espère historiques pour notre délégation. Depuis le début du XXIe siècle, Van Avermaet et Axel Merckx, bronzé en 2004, à Athènes, ont amené le cyclisme belge sur le podium olympique. Et si, par miracle, le jeune loup de Schepdael et le phénomène de Herentals devaient s’y hisser de concert, ils rejoindraient au palmarès, André Noyelle et Robert Grondelaers, premier et deuxième en 1952, à Helsinki. L’exploit aurait un tout autre retentissement aujourd’hui.

Déjà médaillés à deux niveaux

Même s’ils n’ont pas besoin qu’on leur tende cette carotte pour être motivés, Remco et Wout ont, là, l’opportunité de glaner la seule breloque qui leur manque au niveau international. L’un et l’autre en ont, en effet, déjà conquis au niveau européen et mondial. Evenepoel a dans son livre d’or un titre continental et une deuxième place planétaire. À chaque fois, c’était en 2019. À chaque fois, à l’issue de l’effort chronométré. Van Aert, lui, s’est classé troisième de l’Euro 2018 et fut double vice-champion du monde l’an dernier. Le champion de Belgique a également remporté plusieurs grandes courses d’un jour. Il connaît donc la recette et sera l’atout n°1 d’une équipe belge bien équilibrée à condition qu’il tienne le coup dans les passages les plus raides (jusqu’à 25 % !) du Mikuni Pass (6,8 km à 10,2 % de moyenne), dont le sommet se situe à une trentaine de bornes de l’arrivée.

Ne pas se marcher sur les pieds

Les deux leaders devront également veiller à ne pas se marcher sur les pieds. Dans l’équipe belge, on assure que ce ne sera pas un problème. "N’en créons pas !, demande d’ailleurs Tiesj Benoot. Je n’ai jamais roulé avec deux leaders. Je considère que c’est un luxe. On doit pouvoir en profiter. D’accord, ils ont une grosse pression sur les épaules, mais Remco et Wout sont habitués à ce statut. Avec eux, on dispose de deux atouts majeurs. Je pense que la course elle-même décidera sur lequel des deux il faudra miser dans le final."

Greg Van Avermaet, le capitaine de route, abonde dans le même sens. "Avec ces deux leaders, on peut aller très loin. Leur cohabitation ? Ce n’est pas un souci si l’on gère bien la course, assure celui qui remet son titre olympique en jeu. Même si le parcours est très ardu, Wout doit être en mesure de jouer la gagne sur base de ce qu’il a montré au Tour sur les pentes du mont Ventoux. Quant à Remco, on parle quand même d’un super talent qui ne laisse rien au hasard. Il mène une vie d’ascète depuis quelques semaines dans le but de briller ici. S’il a les jambes, on sait que ça peut faire très mal. Il a déjà gagné des épreuves très relevées. Et comme le profil de la course est fait pour lui… La seule inconnue dans son chef, c’est qu’il manque de références récentes."

Éviter le scénario de la course olympique

Cela dit, on sait que la course olympique demeure particulière. Unique, même. Et que c’est un paramètre à prendre en compte. "On a des cyclistes de niveaux bien différents au départ avec des nations qui n’ont pas l’habitude de se mêler à la bagarre avec les meilleurs, détaille Van Avermaet. Cela donne parfois un scénario chaotique. Le plus difficile, dans ce contexte, est de s’en tenir à sa tactique. Plus que jamais, il faut prendre la bonne décision au moment opportun tout en osant entreprendre des choses. Ce n’est pas comme aux championnats du monde, où nous sommes neuf Belges au départ et que nous savons que nous pouvons contrôler la course jusqu’au dernier tour. Ici, nous ne sommes qu’à cinq. Cela demande d’anticiper davantage."

Ce que devrait essayer de faire Remco Evenepoel, qui ne peut pas prendre le risque de disputer le sprint. "Nous serons tous les deux protégés, confirme Van Aert, satisfait de partager le leadership. On doit encore établir le plan pour chercher la meilleure tactique. À mes yeux, j’ai davantage de chances au contre-la-montre parce que tu y es le seul maître de ta course. Si tout tourne comme je le veux, je dois être en mesure d’y faire un bon résultat. Tandis que la course sur route est davantage tributaire de facteurs sur lesquels tu n’as aucun contrôle. Je peux être obligé de rester à l’arrière du peloton parce que les faits de course l’ont décidé. C’est pourquoi je ne veux pas me mettre une pression démesurée même si je me sens très bien."

Reste que Pogacar, Roglic et les autres sont prévenus : les Belges ne sont pas là pour faire de la figuration.

David Lehaire