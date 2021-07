j,hk jhx vwvf viskjfh qskjfhqkshfkqsh

course sur route Sven Vanthourenhout a conscience de conduire un groupe bien équipé pour réussir un gros coup pendant ces Jeux. "Nous avons quand même plus de chances de prendre une médaille lors du contre-la-montre", dit le sélectionneur belge.

Il sait que la concurrence sera très rude ce samedi. "Si Pogacar a toujours les jambes du Tour de France dans le Mikuni Pass, il sera très difficile à battre", pense-t-il, avant de nuancer son propos : "Un gars qui basculera seul au sommet de cette ascension n’aura pas forcément course gagnée parce qu’il restera encore trente kilomètres."

Roglic et Carapaz

Pour lui, Primoz Roglic et Richard Carapaz sont d’autres gros clients. Il se méfie également des Britanniques. C’est vrai qu’ils alignent les jumeaux Yates, très à l’aise quand la route s’élève, Tao Geoghegan Hart, le vainqueur du Giro 2020, et un Geraint Thomas revanchard après ses chutes au Tour de France.

Mais il a confiance en ses gars. "Tout va bien jusqu’à présent. Je ne peux pas me plaindre. Les coureurs me font belle impression. Greg, par exemple, est totalement investi dans son rôle de capitaine."

Quant à Wout van Aert, il estime que la donne a un peu changé en sa faveur depuis ses exploits du Tour. "Il est beaucoup mieux qu’il y a cinq semaines. Donc, peut-être s’impose-t-il un peu plus comme leader que Remco, même si ce dernier me semble fin prêt également. De toute façon, je sens énormément de solidarité dans ce groupe et c’est ce dont nous aurons besoin pour déjouer les plans des rivaux."

D. Le.