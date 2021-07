Lagarde : "La pandémie continue de jeter une ombre sur la reprise"

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a averti jeudi que l’augmentation rapide des cas de coronavirus alimentée par le variant Delta du Covid-19 constituait "une source croissante d’incertitude" pour l’économie de la zone euro.

"La reprise de l’économie de la zone euro est en bonne voie", a déclaré Mme Lagarde lors d’une conférence de presse. "Mais la pandémie continue de jeter une ombre, d’autant plus que le variant Delta constitue une source croissante d’incertitude." La remontée des contaminations, due à ce variant, pourrait freiner la reprise "dans les services, notamment dans le tourisme et l’hôtellerie", a-t-elle ajouté.

Politique accomodante

Ces incertitudes confortent la BCE dans sa décision de maintenir sa politique monétaire accommodante.

"Nous devons préserver des conditions de financement favorables pour tous les secteurs de l’économie le temps de la pandémie. C’est essentiel pour que le rebond actuel se transforme en une expansion durable et pour compenser l’impact négatif de la pandémie sur l’inflation", a insisté Mme Lagarde à l’issue d’une réunion du conseil des gouverneurs.

Au cours de cette réunion, la BCE a maintenu ses taux directeurs à leur plus bas historique et l’ensemble de son dispositif exceptionnel de soutien à l’économie.

Elle a également indiqué ne pas anticiper de hausse de ses taux historiquement bas avant de voir les perspectives d’inflation "durablement" atteindre le nouvel objectif de la banque fixé à 2 %. "L’économie de la zone euro rebondit fortement. Mais les perspectives continuent de dépendre de l’évolution de la pandémie et des progrès de la vaccination", a encore estimé Mme Lagarde.

L’arsenal de mesures anti-crise a donc été maintenu par la BCE : les taux directeurs restent à leur plus bas niveau, notamment celui, négatif, de -0,5 % qui taxe les dépôts en excès des banques, faute d’être distribués dans l’économie. Les taux à court terme vont demeurer bas "jusqu’à ce que la BCE voit l’inflation atteindre 2 % bien avant la fin de son horizon de projection" qui s’étale sur trois ans, et ce, "durablement pour le reste de l’horizon de projection".

Une enveloppe de 1 850 milliards d’euros

Le plan d’urgence "PEPP" déclenché en mars 2020 face à la pandémie de Covid-19 conserve son enveloppe de 1 850 milliards d’euros, destinée à des achats de dettes privées et publiques afin de maintenir des conditions favorables de financement.

Ce programme a vocation à durer "au moins" jusqu’en mars 2022, et "dans tous les cas" jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs "juge que la crise du coronavirus est terminée".

L’heure de mettre fin à cette politique monétaire particulièrement accommodante semble néanmoins s’éloigner alors que les cas de contaminations au Covid-19 repartent en flèche, notamment en France, en touchant très majoritairement des publics non vaccinés.

La chancelière Angela Merkel s’est dite jeudi inquiète de la dynamique "exponentielle" des nouvelles infections en Allemagne, notamment en raison de la progression du variant Delta, exhortant la population à se faire vacciner.

C’est dans ce contexte pétri d’incertitudes que la BCE a annoncé, il y a deux semaines, l’abandon de son ancien objectif mal compris, inchangé depuis 18 ans, d’une inflation "en dessous mais proche de 2 % sur le moyen terme", qui représentait une concession à la Bundesbank allemande, intransigeante sur la maîtrise des prix.

La nouvelle cible, relevée à 2 % et toujours sur le moyen terme, est plus simple et plus flexible : la formulation ne donne plus l’impression de s’inquiéter d’une croissance des prix supérieure à 2 %. En pratique, la BCE ne réagira pas à des déviations au-dessus comme en dessous de l’objectif tant qu’elles restent modérées et temporaires, deux qualificatifs suscitant déjà des querelles sur leur interprétation. (AFP)