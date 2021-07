Le beffroi est toujours inaccessible

Le mois dernier, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois annonçait malheureusement la fermeture de l’emblématique beffroi de Tournai pour une durée d’au moins trois mois. Et pour cause, une altération des pierres de l’escalier menant de la bancloque au balcon du deuxième niveau a été constatée suite à une inspection de ce bâtiment très apprécié par les touristes et les Tournaisiens.

Ainsi, le député wallon Hervé Cornillie a interpellé la ministre du Patrimoine, madame Valérie De Bue, sur la situation actuelle du beffroi de Tournai. "Les investigations réalisées par l’Awap (l’Agence wallonne du patrimoine) ont révélé que d’importantes infiltrations d’eau, notamment au niveau de la première plateforme, provoquent de graves désordres dans le bâtiment. Ce manque d’étanchéité serait causé par de multiples facteurs dont la mise en œuvre de dalles sur plots de mortier, ainsi que l’installation en 2015, hors procédure, de nouveaux spots alors peu adaptés à l’édifice. L’examen visuel du parement extérieur du beffroi indique aussi que des problèmes de maçonneries favoriseraient également ces infiltrations d’eau. Par ailleurs, l’escalier à vis présente des dommages structurels assez importants, et ce, depuis l’espace abritant la bancloque jusqu’au sommet de la tour", déclare la ministre interpellée par le député Hervé Cornillie.

La ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, a également ajouté que "l’instabilité du bâtiment suscite de sérieux questionnements et génère donc une réelle menace pour la sécurité des visiteurs".

Pas de réouverture prochaine

Quant à la réouverture du beffroi, l’Awap ne se risque à aucun pronostic tant le travail à accomplir s’avère très important. Un géomètre est actuellement à l’œuvre pour établir un relevé complet de la situation. "L’Awap accompagnera, bien évidemment, un auteur de projet et la Ville de Tournai au cours de ces démarches et apportera, dans les limites de ses moyens, toutes les assistances techniques et scientifiques requises." Il faudra donc que les touristes et les amoureux de la Ville de Tournai fassent preuve de patience avant de visiter de nouveau le fameux beffroi.Margaux Piron