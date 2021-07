Le grand quiz des JO de l’après-guerre

1. Les Belges aux JO

Question 1. Le grand champion tchécoslovaque Émile Zatopek a remporté le 10 000 mètres des JO de Londres, en 1948 mais aussi le 5 000 mètres, le 10 000 mètres et le marathon aux JO d’Helsinki, en 1952. Pour autant, dans le 5 000 mètres des Jeux de Londres, c’est un Belge qui le prive de la médaille d’or. Ce Belge, c’était :

A) Gaston Reiff

B) Roger Moens

C) Gaston Roelants

Question 2. Aux JO de Pékin, en 2008, Olivia Borlée, Hanna Marien, Elodie Ouedrago et Kim Gevaert offrent à la Belgique une sensationnelle médaille d’argent dans le relais 4x100 mètres, battant au passage le record national vieux de plus de 20 ans. Huit ans plus tard, le CIO attribue la médaille d’or au quatuor belge car le relais vainqueur à Pékin abritait une athlète dopée. Il s’agissait du relais :

A) américain

B) jamaïcain

C) russe

Question 3. La course en ligne cycliste des JO de 2016, à Rio, a couronné le Belge Greg Van Avermaet. En 2004, à Athènes, Axel Merckx avait décroché le bronze. En 1964, à Tokyo, c’est l’argent qui était allé à un sprinter belge. Lequel ?

A) Rik Van Looy

B) Walter Godefroot

C) Benoni Beheyt

Question 4. En 2012, à Londres, le pongiste belge Jean-Michel Saive dispute ses derniers Jeux olympiques. C’étaient ses :

A) cinquièmes

B) sixièmes

C) septièmes

Question 5. Né à Auderghem en 1941, l’haltérophilie belge Serge Reding fut médaillé d’argent en 1968, à Mexico, en catégorie poids lourds. C’est, à ce jour, la seule médaille belge de la spécialité. Tombé amoureux d’une Philippine, Serge Reding est mort à Manille, en 1975, dans des circonstances très troubles. Il est enterré à :

A) Liège

B) Herbeumont

C) Mons

Question 6. Aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984, la Belge Ingrid Lempereur, originaire de Messancy, remporte la médaille de bronze du 200 mètres brasse. C’était la première médaille belge en natation. Quel âge avait Ingrid ?

A) 15 ans

B) 13 ans

C) 18 ans

Question 7. Aux Jeux olympiques d’Athènes, en 2004, Justine Henin obtient la médaille d’or dans le simple dames de tennis. En finale, elle dispose de la Française Amélie Mauresmo sur la marque de :

A) 6-0, 7-5

B) 6-3, 6-3

C) 6-4, 2-6, 6-4

Question 8. Aux JO de Moscou, en 1980, Robert Van de Walle décroche une magnifique médaille d’or, en judo, dans la catégorie des - de 95 kg. Qui eut-il pour adversaire en finale ?

A) le Soviétique Tengis Khubuluri

B) l’Allemand de l’Est Dietmar Lorenz

C) le Néerlandais Henk Numan

Question 9. En 1976, à Montréal, l’un des plus grands athlètes belges de tous les temps, Ivo Van Damme, mort quelques mois plus tard dans un accident de voiture, dans le sud de la France, prit la médaille d’argent dans le 800 mètres, derrière l’immense Cubain Juantorena et fut également deuxième du 1 500 mètres derrière une autre légende, John Walker. Celui-ci était :

A) Australien

B) Anglais

C) Neo-Zélandais

Question 10. Aux Jeux de Rio, en 2016, l’équipe nationale belge de hockey est battue en finale par celle d’Argentine et doit se contenter de la médaille d’argent. En demi-finale, les Red Lions avaient livré une magnifique prestation, éliminant les Pays-Bas sur la marque de 3 buts à 1. Qui avait marqué le troisième but belge ?

A) Florent Van Aubel

B) John-John Dohmen

C) Jérôme Truyens

2. Le quiz international des JO

Question 11. Aux Jeux olympiques de Montréal, en 1976, une petite gymnaste roumaine de 16 ans, Nadia Comaneci, éblouit le monde. Elle se voit attribuer sept fois la note maximale de 10 sur 10. Elle régnera encore à Moscou, en 1980. Au total, elle aura obtenu :

A) 6 médailles

B) 7 médailles

C) 9 médailles

Question 12. Quels sont à ce jour (depuis 1896) les trois pays comptant le plus grand nombre de médailles olympiques ?

A) États-Unis, URSS, Allemagne

B) États-Unis, URSS, Grande-Bretagne

C) États-Unis, URSS, France

Question 13. Aux JO de Sydney, en 2000, le Britannique Jonathan Edwards survole l’épreuve du triple saut, comme il l’avait fait quatre ans plus tôt, à Atlanta. En 1995, il avait établi le record du monde grâce à un bond de 18,29 mètres. Ce record tient toujours. Quel est le surnom qui a été donné à Edwards ?

A) le goéland

B) Superman

C) l’albatros

Question 14. La boxe féminine a fait son apparition aux JO de :

A) Athènes, en 2004

B) Pékin, en 2008

C) Londres, en 2012

Question 15. En 1984, à Los Angeles, Carl Lewis entre dans la légende en remportant, comme l’avait fait Jesse Owens, en 1936, à Berlin, quatre médailles d’or, sur 100 et 200 mètres, en saut en longueur et dans le relais 4x100 mètres. Avec quels compatriotes, l’athlète américain disputa-t-il cette épreuve ?

A) Ron Brown, Sam Graddy et Calvin Smith

B) Sam Graddy, Kirk Baptiste et Thomas Jefferson

C) Sam Graddy, Calvin Smith et Gary Honey

Question 16. En 1988, à Séoul, la nageuse est-allemande, Kristin Otto, rafle six médailles d’or. Lors de ces mêmes JO, l’Américain Matt Biondi décroche sept podiums (cinq fois l’or, une fois l’argent, une fois le bronze). Il égale au nombre de médailles un compatriote. Lequel ?

A) Matt Vogel

B) James Montgomery

C) Mark Spitz

Question 17. Aux JO de Londres, en 2012, la Grande-Bretagne remporte la médaille d’argent dans le concours complet par équipes (équitation), derrière l’Allemagne et devant la Nouvelle-Zélande. L’équipe anglaise était composée de Nicola Wilson, William Fox-Pitt, Mary Thomson-King, Tina Cook et Zara Philipps. Cette dernière est :

A) La petite-fille de la reine Elisabeth

B) La cousine de Lady Di

C) La nièce de Paul McCartney

Question 18. Aux JO de Mexico, en 1968, deux athlètes noirs américains, Tommie Smith et John Carlos, respectivement 1er et 3e du 200 mètres, montèrent sur le podium le poing levé, pour protester contre la ségrégation raciale qui faisait rage aux États-Unis. Lors de ces Jeux, un autre athlète américain réinvente le saut en hauteur en franchissant 2,24 mètres… de dos.

A) Edward Caruthers

B) John Thomas

C) Richard Fosbury

Question 19. Tokyo accueille cette année ses deuxièmes Jeux olympiques, après ceux de 1964. Une seule ville en a fait autant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

A) Londres

B) Los Angeles

C) Rome

Question 20. Aux JO de Londres, en 2012, Alaadin Abouelkassem est le premier escrimeur africain à remporter une médaille olympique (l’argent, au fleuret). Il est :

A) Marocain

B) Égyptien

C) Tunisien

Quiz réalisé par Jean-Claude Matgen