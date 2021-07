Les films de la semaine du 24 au 30 juillet

Dilili à Paris/Samedi 24, La Trois, 20h35

Animation Dans le Paris de 1900, une fillette d’origine kanake enquête sur des enlèvements d’enfants. Ce nouveau conte de Michel Ocelot fait montre de la même audace visuelle que ses Kirikou, mais pâtit d’un certain didactisme voire d’un moralisme parfois pesant.

Ray/Dimanche 25, Arte, 20h55

Biopic La vie et la carrière de Ray Charles jusqu’aux années 70. Taylor Hackford (An Officer and a Gentleman) signe un biopic assez classique mais rythmé par les standards du "Genius", magnifiquement réincarné par un Jamie Foxx sans fausse note. Une belle description, aussi, de l’époque charnière du passage du blues au rhythm and blues.

L’âge des ténèbres/Lundi 26, TV5 Monde, 23h

Comédie Ce dernier volet de la trilogie de Denys Arcand n’est pas à la hauteur du Déclin de l’empire américain, ni des Invasions barbares. Moins ambitieux, il dépeint, avec un mélange d’humour et d’amertume, la mid-life crisis d’un fonctionnaire qui trouve refuge dans les fantasmes de son imagination.

Noé/Mardi 27, AB3, 20h15

Péplum La mission paraissait impossible : adapter l’histoire de l’Arche de Noé au grand écran. Darren Aronofsky y parvient en détournant le péplum. S’il livre le film d’action attendu, il impose une vision sombre du personnage biblique, faisant de Noé un dangereux fanatique religieux. Audacieux et déstabilisant.

Le client/Mercredi 28, La Trois, 20h40

Thriller Que s’est­-il réellement passé dans la salle de bains ? Farhadi dispose des indices et laisse le spectateur mener l’enquête tout en observant un couple de comédiens qui se fissure dans leur appartement et sur les planches. Prix du scénario et d’interprétation masculine à Cannes.

La daronne/Jeudi 29, Be 1, 21h25

Comédie Interprète pour la brigade des stups, Patience aide le fils dealer d’une amie et met la main sur une importante cargaison de cannabis. Se travestissant en arabe, elle commence à l’écouler. Une comédie policière (très) légère où Isabelle Huppert cabotine sous le voile.

Miss Peregrine et les enfants particuliers/Vendredi 30, Club RTL, 22h

Fantastique Après la mort de son grand-père, Jack va découvrir que les histoires de monstres que celui-ci lui racontait quand il était enfant n’étaient pas que des histoires. Un univers fantastique, quelque part entre La famille Addams et les XMen, transposé à l’écran par un Tim Burton à nouveau en veine d’inspiration.