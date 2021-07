Les pénuries d’eau, à nouveau facteur d’instabilité en Iran

Des pénuries d’eau ont provoqué des émeutes qui durent depuis plusieurs jours dans la province du Khouzistan, dans le sud-ouest de l’Iran. Le manque d’eau dans cette province au climat désertique chaud provient principalement des sécheresses, habituelles dans cette région située au fond du golfe Persique, frontalière de l’Irak, l’une des plus chaudes de la planète. La riziculture dans les provinces voisines, en amont des principales rivières qui coulent sur ce territoire grand comme deux fois la Belgique, contribue également à ce manque d’eau chronique. Le chef-lieu du Khouzistan, Ahvaz, une ville de plus de quatre millions d’habitants, est considéré comme l’agglomération la plus polluée au monde selon l’OMS, l’air y étant saturé de poussières.

Ces troubles récents ont contraint les forces de sécurité iraniennes à opérer une sévère répression afin que ceux-ci ne fassent pas tache d’huile à l’échelle nationale. Toutefois, de petits groupes de manifestants ont été signalés mardi à Téhéran et à Karaj, en périphérie de la capitale. Dès les premières tensions au Khouzistan, les autorités ont comme d’habitude coupé l’accès à Internet dans les grands centres urbains de cette province et les forces de l’ordre sont intervenues en dispersant les manifestations avec du gaz lacrymogène. Des tirs à balles réelles ont aussi été constatés, sans certitude quant à leur leur provenance, semant la panique parmi les manifestants.

Minorité arabe discriminée

Alors que les médias officiels se sont faits très discrets sur le sujet, le bilan fait état de trois morts, dont un policier et un manifestant. Des dizaines d’arrestations ont également eu lieu. La population du Khouzistan a "le droit de parler, de s’exprimer, de protester et même de descendre dans la rue dans le cadre de la réglementation", a tenu à rappeler le président Hassan Rohani dans un discours retransmis à la télévision d’État.

Le Khouzistan est connu pour son importante minorité arabe (surtout chiite), laquelle s’estime discriminée, et pour les revendications autonomistes de certains groupes considérés par le pouvoir iranien comme "terroristes". Les visées politiques de ce genre de contestation ne doivent donc pas être sous-estimées. Les manifestants ont d’ailleurs scandé des slogans hostiles au guide suprême Ali Khamenei et au principe théologique sur lequel repose son pouvoir.

Faisant écho à ces enjeux politiques, un responsable de la République islamique a déclaré que les habitants de la province n’étaient pas dupes des "larmes de crocodile" versées par les groupes "terroristes" locaux, sous-entendant que ceux-ci utilisaient les pénuries d’eau comme prétexte à leur combat autonomiste. Pour le régime, un certain nombre de groupes dits "anti-révolutionnaires" associés à des pays étrangers tentent de provoquer la sédition. "Nous faisons tous des efforts pour développer le Khouzistan et l’Iran", a souligné ce responsable, Hossein Amir-Abdollahian, un conseiller du président de l’Assemblée islamique (parlement).

Poids lourd économique

La raison de ces précautions oratoires et de la sévère répression réside dans le poids économique de cette province. Le territoire du Khouzistan recèle la grande majorité des gisements de pétrole et des infrastructures pétrolières de l’Iran (en particulier sa principale raffinerie). Les autorités iraniennes savent que l’enjeu mis en avant par les contestataires concerne un bien de première nécessité. Cela incite à la plus grande prudence les dirigeants iraniens, bien placés pour savoir que les mécontentements populaires touchant aux conditions de vie peuvent être le point de départ des révolutions.

Lors du mouvement de contestation populaire de l’automne 2019, qui avait suivi une importante hausse des prix des carburants et essaimé à l’échelle nationale, cette province avait été l’une des plus actives en termes de mobilisation. La répression y avait été l’une des plus sévères, des sources officieuses ayant évalué le bilan à plusieurs centaines de morts.

Vincent Braun