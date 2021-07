Les résultats

1 : Réponse A. Moens fut médaillé d’argent sur 800 mètres, en 1960, et Roelants médaillé d’or, sur 3 000 mètres steeple, en 1964. 2 : C. Les Jamaïcaines avaient fini troisièmes et les Américaines furent éliminées en demi-finale. 3 : Réponse B. 4 : Réponse C. 5 : Réponse B. 6 : Réponse A. Depuis cet exploit, Frederik Deburghgraeve a pris l’or (et le record du monde) sur 100 mètres brasse, en 1996, à Atlanta, et Pieter Timmers l’argent sur 100 mètres nage libre, à Rio, en 2016. 7 : Réponse B. 8 : Réponse A. Lorenz et Numan se partagèrent le bronze. 9 : Réponse C. 10 : Réponse A. 11 : Réponse C. On relève cinq médailles d’or (concours général, barres asymétriques, poutre en 1976, poutre et sol en 1980), trois médailles d’argent (concours général individuel en 1980 et par équipes en 1976 et 1980) et une médaille de bronze (sol en 1976). 12: Réponse B. Les Américains ont raflé 2522 médailles, les Soviétiques 1010 et les Britanniques 851. La France est 4e avec 716 médailles, l’Allemagne 5e (615), l’Italie 6e (577), la Chine 7e (546), l’Australie 8e (497), la Suède 9e (494) et la Hongrie 10e (491). La Belgique est 27e (148 médailles) 13: Réponse A. (aucun piège dans cette question). 14: Réponse C 15: Réponse A. Graddy termina 2e du 100 m, Baptiste et Jefferson 2e et 3e du 200 m et Honey 2e de la longueur. 16: Réponse C. À Munich, en 1972, Spitz avait raflé sept médailles d’or. Cet exploit historique a été surpassé, en 2008, à Pékin, par un autre Yankee, Michael Phelps. 17: Réponse A. Zara est la fille de Mark Phillips et de la princesse Ann, fille de la reine d’Angleterre. Ann et son ex-mari participèrent, eux aussi, à des Jeux olympiques. 18: Réponse C. Caruthers fut médaillé d’argent. Thomas l’avait été en 1964, à Tokyo. 19: Réponse A. Depuis 1896, Londres a hébergé trois fois les JO (en 1908, 1948 et 2012), Athènes deux fois (en 1896 et 2004), de même que Paris (1900 et 1924) et Los Angeles (1932 et 1984). Rappelons qu’en 1920, les Jeux eurent lieu à Anvers. 20: Réponse B.