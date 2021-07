Leye : "J’ai fait assez de compromis dans le passé"

D1A Cette saison, le Standard a beaucoup à se faire pardonner. Après un exercice 2020-2021 à oublier sur le plan comptable, le club principautaire veut, via son coach, Mbaye Leye, faire table rase du passé et avancer avec ceux qui en valent la peine. C’est un Standard en reconstruction, en mutation, que 9 000 supporters verront à l’œuvre ce vendredi soir face aux vice-champions limbourgeois de Genk.

"On sent de l’excitation dans le groupe. Les attentes ne sont pas élevées en ce qui nous concerne ? On ne fait pas attention à ce qui se dit ou est écrit sur nous. Ce qui nous importe, c’est de former un groupe solide."

Laifis, nouveau capitaine

Les mots de Kostas Laifis, qui entame sa sixième saison au club et qui sera le nouveau capitaine, prennent évidemment leur source dans la bouche de son coach, Mbaye Leye.

"La solidarité, l’équipe, le groupe. C’est sur ça que j’ai insisté tout au long de la préparation. L’individu doit devenir moins important que le collectif, sinon on va encore se casser la gueule. On est tous sur la même longueur d’onde. Si tu joues bien dans un grand club comme le Standard, alors on s’intéressera à toi. Il faut jouer pour le club pour susciter l’intérêt. Il faut le faire comprendre à tous les joueurs et l’instaurer comme un état d’esprit."

Un message reçu cinq sur cinq par un Samuel Bastien transfiguré. "Il fait partie des grandes satisfactions car il a de nouveau le cerveau à l’endroit. Je retrouve le Sam que j’ai connu quand j’étais adjoint", enchaîne Leye.

Le public qui change tout

Lorsqu’on lui demande s’il estime que tous ses joueurs ont désormais le cerveau remis à l’endroit, le T1 rétorque sans faux-fuyant. "J’espère car j’ai assez fait de compromis par le passé pour donner de l’importance à certains, je ne veux plus en faire. Le mérite ira se chercher sur le terrain et dans le comportement. Dans ce sens, je trouve qu’on a réalisé une belle préparation avec des joueurs concernés. La patience et la solidarité nous aideront à retrouver le Standard qu’on aime et celui qu’on veut voir."

Ce vendredi, les Liégeois retrouveront une partie de leurs fans. "Cela change tout car ils ont déjà remporté des matchs à eux seuls", assure Leye.

"On est très impatients à l’idée de les retrouver", conclut Laifis.

K. S.