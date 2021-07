Matexi : "Des valeurs communes avec le monde des entreprises"

Dans le secteur immobilier, Matexi - le développeur de quartiers durables - a décroché le titre de partenaire du COIB. Le groupe est actif en Belgique, au Luxembourg et en Pologne et emploie entre 320 et 340 personnes pour un chiffre d’affaires de 400 à 450 millions d’euros dans notre pays.

"Il y a des valeurs communes au monde sportif et à celui de l’entreprise : la persévérance, le team spirit, la concentration, le respect mutuel… Des valeurs que les collaborateurs de Matexi vivent au quotidien quand ils travaillent à développer de nouveaux quartiers durables. Le COIB, pendant 4 ans, soutient les athlètes et est constamment à la recherche de nouveaux talents. C’est exactement la même démarche que nous avons chez Matexi quand nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs de qualité à qui nous pouvons offrir des opportunités. Chez Matexi, nous sommes aussi toujours à la recherche de nouveaux talents", explique Olivier Lambrecht, CEO de Matexi. "Ce partenariat avec le COIB et les JO constitue donc un excellent tremplin pour motiver en interne notre personnel et mieux communiquer sur nos valeurs, sur notre rôle sociétal au niveau local et sur ce que faisons au quotidien. Bref, pour accroître notre notoriété et notre visibilité sur le marché", poursuit-il.

Ce partenariat olympique - le seul sur le terrain sportif pour Matexi - permet donc avant tout de renforcer l’image de l’entreprise. "Mais comme tout est lié, cela se traduira indirectement pour Matexi par une meilleure position commerciale sur le marché", ajoute encore Olivier Lambrecht.

Mais des Jeux à huis clos, cela change-t-il quelque chose pour un partenaire du COIB ? "Pour nous, cela ne change rien. Les sportifs sont parfois confrontés à des succès, des blessures ou des défis. C’est la même chose dans le monde de l’entreprise. Ce contexte particulier met encore plus en évidence la valeur de persévérance. Matexi a souffert pendant la pandémie mais s’en est bien sortie grâce à la flexibilité de son personnel." V. S.