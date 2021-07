"Metz-toi au vert"

Au confluent de la Seille et de la Moselle, cette dernière y formant différents bras, Metz est une ville où l’eau joue un rôle prépondérant, et ce sans tenir compte des trombes d’eau qui s’y sont abattues au moment même où la Wallonie était dévastée.

Et même si la météo n’était pas au rendez-vous, l’ancienne cité impériale (elle fut incorporée à l’empire allemand de 1870 à 1918) nous est apparue lumineuse, sans doute la pierre jaune de Jeumont, l’un des principaux matériaux de construction des bâtiments (on y retrouve aussi le grès, utilisé d’habitude en Alsace, comme à la cathédrale de Strasbourg), n’y étant pas étrangères.

Surtout, cette ville riche en vestiges gallo-romains (à découvrir au musée de la Cour d’Or) offre aux visiteurs de multiples visages qui nous font voyager notamment en Italie, avec des ruelles et places médiévales bordées parfois de galeries ou encore avec l’hôtel Saint-Livier, le plus ancien édifice civil de la ville, datant du XIIe siècle et abritant aujourd’hui le Frac - Fonds régional d’art contemporain - Lorraine.

Ailleurs, le quartier impérial, autour de la gare, vous plongera dans ce que fut l’Allemagne du Deuxième Reich, avec une architecture dans le plus pur Jugendstil, l’Art nouveau tel que décliné outre-Rhin. Le Kaiser Guillaume avec de grands projets pour la ville qui feront l’objet de deux plans d’urbanisme, l’un plus haussmannien, à la toute fin du XIXe siècle, et l’autre plus "original", en 1902. L’avenue Foch, conduisant du quartier militaire à la gare, est symbolique de ces deux courants, avec notamment de très belles villas Art nouveau, puis la grande poste et enfin la gare, longue de 300 mètres, soit la longueur de la Tour Eiffel, élue à plusieurs reprises ces dernières années plus belle gare de France, avec de nombreux détails amusants rappelant les départs et les arrivées, les adieux et les retrouvailles, sur les chapiteaux notamment.

Ville libre impériale, commerciale, ville frontière, Metz a longtemps constitué un point stratégique important et le gouverneur militaire est toujours installé dans ce qui fut le palais impérial, en face de la Citadelle, édifice millésimé lui 1559 et transformé en l’un des plus beaux hôtels de la ville, le M Gallery, qui expose actuellement, à l’initiative de sa nouvelle directrice Jenny Pham, Denis Meyers, le célèbre street artiste belge. Tant dans les couloirs de l’hôtel que dans son lobby ou dans le restaurant La Réserve, on retrouve les peintures écritures de l’artiste tournaisien. On notera d’ailleurs qu’avec le jeune Aurélien Pierson à la tête de la brigade en cuisine, La Réserve est très bien gardée et vaudrait largement une voire deux étoiles dans certain guide, mais ce n’est pas le souhait du jeune chef qui veut garder un côté décontracté et épris de liberté pour composer ses menus (ah, cet œuf parfait !).

Au sud de la ville, derrière le palais du gouverneur s’étendent, le long du canal de Jouy, les casernes puis le quartier des villas, aussi dans le style Art nouveau allemand, avant d’arriver au Jardin botanique qui abrite de nombreuses espèces d’Asie et d’Amérique du Nord, dont un séquoia majestueux. Par temps plus clément, la roseraie doit également être une vraie merveille.

Sur l’autre rive de la Moselle, faisant quasiment face au jardin botanique, se dresse le stade Saint-Symphorien, lequel poursuit sa mue en pôle d’entreprises ultramoderne sur le modèle notamment de la Ghelamco Arena de Gand, avec restaurant (nous recommandons vivement le Tifo), centre de congrès, salles de réunion, histoire d’en faire un outil "Mice" dont manquait la ville…

Jean Bernard