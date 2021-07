Non aux nouvelles chicanes

Un collectif de riverains de la rue du Roussart s’est formé il y a quelques semaines à Waterloo pour marquer son désaccord sur les chicanes qui ont été installées dans la rue. Des poteaux verts ont été placés il y a quelques mois pour une période test afin de résoudre des problèmes de sécurité et optimiser les emplacements des voitures dans la rue.

Mais cet aménagement n’est pas du goût de tous les riverains. "Ça nous retire de nombreux emplacements alors qu’il y a plusieurs petites entreprises dans la rue", explique Marie-Claire Béro, porte-parole de ce collectif rassemblant une trentaine de riverains.

Selon eux, les chicanes ne sont pas justifiées, parce que la rue n’est pas énormément fréquentée et n’est pas une voie de transit. "À cause de ces chicanes, on doit se garer dans les rues aux alentours. Les familles et les amis en visite ne savent plus se garer", ajoute-t-elle. Les membres du collectif réclament de revenir à l’aménagement précédent, en place depuis plus de 50 ans. "Nous avons écrit des lettres à la commune pour expliquer que les chicanes sont inutiles, qu’il ne faut rien mettre. Nous préférons que la rue soit simplement une zone 30 et nous ne voulons pas la dénaturer", explique Marie-Claire Béro.

En zone 30 vers 2022

Contacté, l’échevin de la Mobilité Brian Grillmaier explique que la période d’essai des poteaux verts arrive à son terme et que son but est d’organiser le stationnement problématique des voitures dans la rue. "Les gens se garaient sur les trottoirs, un peu n’importe comment, et des rétroviseurs étaient arrachés. On a donc organisé un aménagement provisoire en attendant le définitif en dur et un marquage au sol qui devrait être installé sous peu."

L’échevin assure avoir écouté les remarques des riverains et, malgré peu de changements, le plan a été modifié pour laisser deux-trois places de parking supplémentaires. Il ajoute également que la rue du Roussart passera en zone 30 vers 2022.

La commune réfléchit à d’autres solutions alternatives aux chicanes, comme ces dernières ne font pas l’unanimité auprès des riverains. "On a un comité entre le service Mobilité et la police et on voit vraiment au cas par cas quand c’est nécessaire d’en mettre, même si la Région wallonne nous le suggère", ajoute l’échevin.

Selon lui, il est même plus compliqué d’en installer dans les vieilles rues de Waterloo vu que celles-ci sont étroites et comportent de nombreuses entrées de garages. Récemment, des chicanes ont été installées dans l’avenue Florida pour une période de test.Charlotte Egli