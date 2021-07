Pierre fait de la résistance

Portrait Chloé Colpé

Ça va comme ça, chui beau ?" Pierre prend la pose et se moque de moi alors que je tente de faire le point avec ma caméra.

Il a 15 ans et, en ce mois de mai 2012, j’entreprends notre premier entretien annuel - il y en aura cinq. Il a les yeux vifs, un sourire en coin, toujours de la musique dans les oreilles. Les cheveux sombres mi-longs puis rasés, à blanc. Sans transition, comme l’été suivant lorsqu’il ira fêter la fin de son stage à l’armée au festival Esperanzha !.

Pierre joue avec les contraires, me raconte avec un plaisir non dissimulé combien son projet d’intégrer l’armée fait enrager son père. Projet vite abandonné mais qui trouve sa raison d’être dans un besoin alors évident de structure : "J’aime l’armée parce que j’ai besoin d’un cadre, dit-il, j’ai besoin de connaître les limites", notamment dans ses relations avec les autres.

S’ajuster au monde et aux autres, explorer les différents personnages que l’on découvre dans son vestiaire intime est un boulot à plein temps. Pierre s’y lance avec curiosité. Cette recherche se poursuit tout au long de son adolescence, elle s’affine et se nuance. Il élabore la définition d’un "moi multiple" qui prend appui sur les autres, qui le "travaillent" et le construisent comme un nuancier de couleurs : "Plus tu rencontres de gens, plus tu donnes des couleurs à ta palette. C’est en perpétuel changement…"

Une enfance de rêve

En 2013, il décrit une enfance "de rêve avec une maison, des parents, des potes, une chouette école", son frère et sa sœur. "Nourri, logé, blanchi", conclut-il. Ses parents divorcent quand il a douze-treize ans, il dit l’avoir "bien vécu" et trouve que ceux-ci s’entendent bien "pour un couple de divorcés". Lui se plaint de la garde alternée pour des raisons pratiques, mais pour les parents qui restent soudés face aux enfants, c’est une question secondaire : "Pour eux, ce qui est primordial, ce sont les études."

Et pourtant, Pierre fait partie de ceux pour qui l’école est une plaie, un tunnel bouché, une corvée quotidienne. Il commence le secondaire dans le centre-ville de Namur. Il revendique sa différence et entre en conflit avec cette "école de fils à papa". Il dit susciter de l’animosité parce qu’il est "différent", qu’il "traîne avec des hippies qui fument des joints". Un changement d’école - qu’il apprécie cette fois d’emblée - n’empêche pas sa scolarité de demeurer chaotique. L’école l’ennuie profondément et doubler ne sert à rien : "C’est un cercle vicieux, ça t’apprend à ne rien foutre d’une année à l’autre." Pierre fait du sur-place quand il rêve de quitter l’école. Le passage en rhéto est encore conditionné par la réussite d’examens de passage. Il le dit d’un ton dégagé, rien n’est grave, "au pire, on meurt".

Je pense que c’est une manière de faire de la résistance. Lorsque l’école ne fait plus sens et que le sentiment d’absurdité domine, Pierre ne sombre pas, mais développe cette capacité à se détacher. Il donne le change et ne se laisse pas envahir par le sentiment de l’échec que l’institution ne manque jamais de renvoyer aux élèves récalcitrants.

Être heureux

Il refuse de se laisser enfermer dans une identité, de consentir aux "attentes de la société" : "En fait, on nous pose peu de questions sur nos envies, sur ce qui nous intéresse. On nous dit : sois comme la masse. Je pense que c’est à cause des dessins animés qu’on regarde quand on est gosse, des contes de fée. À la fin, la princesse, elle s’en va avec le prince sur son cheval blanc, ils ont des gosses et tout. Maintenant, qu’est-ce qu’il faut pour être heureux ? Je fais une généralisation mais il faut avoir une voiture, être marié, avoir des enfants, un métier, machin… moi… j’ai pas envie."

Cet été-là en 2014, avec le groupe, nous partons pour le Sénégal. La nuit, l’aéroport de Dakar est encore plus impressionnant : la chaleur moite, le brouhaha, les montagnes de valises emballées de plastiques transparents, la foule qui se presse aux barrières, hélant les voyageurs. Le spectacle, pour nous, Européens, habitués aux aéroports lisses, à l’ambiance feutrée, est détonnant. La réaction des jeunes peut se classer en deux catégories. Soit ils sont figés par l’appréhension, soit ils sont hilares, un mélange de plaisir et d’étonnement d’être là, prêts à en découdre, n’ayant pas assez de leurs yeux pour tout regarder. Pierre fait partie de ceux-là. À peine arrivé au village de Toubab Dialaw, il disparaît. Avide d’échanges, il se veut ouvert à tous, sans jugement, disposé à la rencontre. Des Sénégalais rencontrés, il dit qu’ils ont "tout compris" en mettant en application au quotidien, dans des conditions bien plus rudes que les nôtres, des valeurs, sans les brandir en étendard : "La solidarité. L’humanité. L’écologie par exemple. La générosité. Le respect. Nous, on prétend les avoir alors qu’on ne les a pas spécialement. Eux, les mettent en action. Moi, ça m’a renforcé. Je partage plus. Je n’étais plus le seul à faire."

Rapport au temps

Penser à Pierre, c’est penser à son rapport au temps : intense, aigu, existentiel.

Quand il parle du temps qui passe, on a presque l’impression de pouvoir le toucher. Tout au long des entretiens, il évoquera la routine qui semble l’étouffer : "J’ai l’impression que je n’avance pas. Métro, boulot, dodo. Toute l’année scolaire, j’ai l’impression que c’est toujours la même chose, à 15 ans comme à 18, 13, 16, sauf que je vois ma vie avec un angle différent." Sensible à la rupture, il rêve "d’une attaque de zombie, de gagner au lotto", d’un truc "clash" qui viendrait bousculer le jeu. À propos de la pièce Ajax de Sophocle, mise en scène par Wajdi Mouawad, il raconte : "C’était complètement hors de la routine, hors du commun. C’est comme si tu regardes tout le temps à travers la fenêtre et tout d’un coup on l’ouvre. Il y a un grand coup de vent, des odeurs nouvelles, des couleurs. Ajax, c’était ça. Et une semaine plus tard, tu refermes la fenêtre, tu passes à autre chose. Tu te souviens que tu as eu un aperçu."

Dernier entretien, juin 2015. Devant la caméra, il se met à danser sur un air de jazz. Les cheveux en banane, il porte un perfecto, des bottes, il claque des doigts en rythme, en dodelinant de la tête, il ferme les yeux en souriant, s’emplit de musique. C’est Pierre.