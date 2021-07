Quand la forêt renaît de ses cendres

Le Monde de Jamy : Sécheresse, incendies : les super-pouvoirs de nos forêts/France 3, 21h05

Magazine Ravagé par les flammes, le pin d’Alep donne l’impression d’être mort, calciné. Pourtant, grâce à ses cônes sérotineux, qui conservent les graines intactes à l’intérieur de leur enveloppe protectrice, puis les libèrent une fois le feu éteint, cet arbre parvient à renaître de ses cendres. Selon les spécialistes, une forêt peut encaisser un incendie sur dix ans.

Malgré cette étonnante capacité de régénération, les forêts sont menacées, sous la pression du réchauffement climatique, par des périodes accrues de sécheresse et par une extension des incendies vers le Nord, quand elles ne doivent pas faire face à des "méga feux", comme ceux qui ont ravagé la Californie et l’Australie il y a peu.

Avec ce talent de transmettre des notions complexes grâce à des explications simples et des animations en 3D, Jamy Gourmaud nous livre les secrets des forêts et de leurs superpouvoirs. Son exploration démarre par les forêts françaises, qui couvrent un tiers du territoire hexagonal et sont de plus en plus impactées par les incendies, accidentels ou volontaires. Épaulé par Églantine Emeyé, qui n’a pas froid aux yeux lorsqu’elle affronte les flammes d’arbres artificiels pour apprendre les gestes des soldats du feu, Jamy fait œuvre de pédagogie, et met en avant la prévention. À l’heure des barbecues et des pique-niques en forêt, la lutte contre le feu est l’affaire de tous.

Ces quasi deux heures de magazine nous permettent notamment d’appréhender au plus près le travail délicat des Canadairs de la Sécurité civile, Jamy embarquant dans l’un des leurs.

Zones tampon

Les pompiers, professionnels et volontaires, et les haut gradés en charge de la sécurité des territoires, sont également au centre des reportages tournés, entre autres, dans les Bouches-du-Rhône. Où l’on voit ces spécialistes du feu faire partir, au printemps, des feux maîtrisés dans la garrigue, afin de créer des zones tampon où les flammes ne passeront plus.

Manière de percevoir la violence de plus en plus extrême des incendies qui s’étendent depuis quelques années aux Vosges, à la Touraine ou aux Ardennes, Jamy part à la rencontre de victimes des incendies, qui ont vu leurs terres agricoles ou leurs vignes s’enflammer contre toute attente. D’autres ont été épargnés grâce à un débroussaillage soigneux tout autour de leur maison. Un couple a même proposé d’installer des moutons au-delà de sa propriété pour nettoyer les terrains de la commune, mais les voisins ont refusé, au mépris des risques d’embrasement.

La prise de conscience est inévitable et doit être collective. Non seulement quant à la nécessité d’apprendre les bons gestes pour protéger les forêts, mais aussi quant au danger d’une augmentation trop importante des températures.

C. G.