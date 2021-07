"Une situation inacceptable"

Inquiétudes Chez Heetch, la plateforme de mobilité concurrente d’Uber à Bruxelles, on dénonce aussi "l’inaction" du gouvernement bruxellois sur ce dossier. "La promesse de prendre une décision avant les congés parlementaires n’a pas été respectée et aucun engagement officiel n’a été annoncé pour la rentrée", regrette Maxime Vander Stichele, le responsable de Heetch en Belgique. "C’est une situation inacceptable." Outre "ce manque de considération à l’égard du secteur", la plateforme constate que des "mesures toujours plus drastiques entrent en application". "Si nous ne sommes pas opposés au renforcement des conditions d’accès aux activités LVC, nous ne comprenons pas pourquoi ces mesures ne font pas partie d’une ordonnance qui réglemente le secteur dans sa globalité, comme demandé par l’ensemble des acteurs concernés. Ces différents éléments laissent à penser que le gouvernement bruxellois tente d’étouffer le secteur LVC de manière détournée…" R. Meu.