Repas chauds et garderie pour les familles sinistrées

Une semaine particulièrement éprouvante, terrible pour ces Liégeois sinistrés qui ont parfois tout perdu, leur maison… leurs proches. Et pourtant, le chemin vers un retour à la vie normale est encore long tant les problèmes sont nombreux… Sans toit, sans électricité, sans gaz, sans ressources, ils sont nombreux à être dans l’inconnue. Nous citions ce jeudi le chiffre de 10 000 Verviétois qui devront trouver un nouveau logement. Ils sont entre 1 000 et 2 000 à Pepinster. À Liège, le bilan est de 13 000 personnes touchées par les inondations, 4 000 à Trooz, plus de 7 000 à Esneux. Entre autres…

Dans toutes les communes, les aides s’organisent donc et, à Liège, ce sont quatre centres de crise qui ont été mis en place, deux dans le quartier d’Angleur et deux dans le quartier de Chênée. Outre l’accès à des vêtements, des sanitaires, des produits d’hygiène et d’autres services (juridiques, psychologiques…), la Ville a fait savoir que, dès ce jeudi soir et quotidiennement, 250 repas chauds et à emporter seront servis par Isosl dans les antennes de Chênée-Gravier et Angleur-Vaudrée. Un dispositif qui est appelé à être étendu d’ici peu aux deux autres centres de crise, Angleur-Kinkempois et Chênée-Lhonneux.

Esneux-Chaudfontaine

Dans les communes d’Esneux et de Chaudfontaine, on annonçait également ce jeudi la mise en place de garderies pour enfants. Ces garderies gratuites sont en effet destinées aux familles sinistrées. "La volonté est à la fois de soutenir les parents mais aussi de changer les idées des petits", indique la bourgmestre Laura Iker qui précisait que ces garderies seront organisées dès ce vendredi 23 juillet et jusqu’au vendredi 30 juillet, sur deux sites à Esneux, l’athénée et l’école communale de Hony.

Marc Bechet