Se ressourcer dans le pays d’Évian

Sa forme est connue dans le monde entier, mais son nom est resté confidentiel. la Dent d’Oche, 2221 mètres d’altitude, se retrouve sur toutes les bouteilles d’Évian, l’une des eaux minérales les plus vendues à travers la planète. C’est ainsi, au pied de cette montagne à la forme particulière, au bord du Lac Léman, que sont embouteillés près de deux milliards de litres d’eau de la célèbre marque française chaque année. Le secret d’Évian ? Le Pays de Gavot et son impluvium qui offrent à l’eau cette faible minéralisation, l’une de ses particularités. Le processus est lent. On estime qu’il faut une quinzaine d’années avant qu’une goutte de pluie tombée sur le plateau ne se "transforme" en bouteille d’eau. Pour la région, cet or bleu est une aubaine. Il suffit de se promener dans les rues de la ville thermale d’Évian-les-Bains pour s’en rendre compte. Entre les hôtels de prestige, son palais lumière ou son casino, le luxe est de sortie le long du Lac Léman. Même si les riches habitués des lieux, très prisés par les habitants du Golfe Persique ou les voisins suisses (Genève n’est qu’à 45 km et Lausanne se trouve de l’autre côté du Lac) se font moins nombreux en cette période de Covid.

Pour la petite histoire, la gloire d’Évian est liée à la révolution française. C’est ainsi, en voulant sauver sa peau, en 1789, que le comte de Laizer, en fuite vers la Suisse, s’arrête par ce qui n’est encore qu’un petit village. L’homme s’abreuve à une source et se voit "miraculeusement" débarrassé de ses calculs rénaux. L’histoire fait le tour de la région, puis du pays et Évian se lance dans les bains thermaux, avant de commercialiser, un siècle plus tard, son eau.

Mais revenons à la Dent d’Oche. Pour être honnête, nous ne verrons pas beaucoup cette très belle montagne durant ce voyage de presse organisé, fin juin dernier, en pays d’Évian et dans la vallée d’Abondance. La faute aux caprices de Madame météo et d’un ciel très couvert. Qu’importe : la montagne sous la pluie et les nuages, cela a son charme (si, si). Cela crée des souvenirs aussi. Nous partons donc de Novel, à la frontière franco-suisse, pour un petit trek de deux jours. Première étape, la bergerie de la ferme du Noyer. Le lieu, aussi connu comme l’alpage de Neuvaz, est atteint sans trop de difficultés par de jolis chemins de randonnées. Mais après un dénivelé positif de 565 mètres tout de même. Sur le chemin, Cédric, notre accompagnateur, nous apprend tout de la faune et de la flore de la montagne. Comme beaucoup de locaux, le jeune homme est passionné par sa région.

Des mois hors du monde

Nous arrivons en début de soirée au chalet où nous attendent Michel et ses chèvres. L’homme vient de s’installer, avec deux apprentis, pour trois mois en alpage. Comme chaque été depuis des siècles, on a monté les troupeaux… Partout dans la montagne, vaches, génisses, chèvres broutent à près de 2000 mètres d’altitude l’herbe parfumée qui donnera aux fromages et au beurre ce parfum si particulier. C’est aussi une véritable aventure pour ces femmes et ces hommes qui vivent quasiment isolés du monde pendant un trimestre. Michel est particulièrement affable. Avec lui, on connaît tout de l’histoire de la (Haute) Savoie, des secrets de la fabrication des fromages locaux (Abondance, Tomme de Savoie…), mais aussi des déboires des bergers depuis la réintroduction du loup dans la région. Le débat est vif depuis plusieurs mois. Des brebis sont régulièrement tuées par la meute qui s’est installée dans la montagne. "Un jour, cela finira mal", avance le Savoyard. Place à la dégustation des produits de la ferme. À côté des chèvres.

Mais il se fait tard et il nous reste de la route pour atteindre notre logement du jour : Trépertuis, un ancien chalet d’alpage totalement rénové par la "bourgeoisie", la collectivité locale organisée sur le modèle suisse. La suite se fera donc via une marche à la lumière frontale et en évitant les gouttes grâce à Cédric, notre expert météo. L’effort en vaut la peine. Nous atteignons un endroit magique situé dans un cirque au pied de la Dent d’Oche que l’on devine dans l’obscurité. Le lendemain, le soleil fait une courte apparition nous permettant d’admirer les alentours, avant de très vite disparaître. Les choses sérieuses commencent, avec trois cols au menu : celui de Neteu, de Parvis et de Floray. Entre neige éternelle, passage par de rares chalets d’alpage et en admirant les bouquetins se battre entre eux. On passe de forêts luxuriantes à des cols dégarnis et venteux. En frôlant en permanence la frontière suisse (attention aux frais de roaming…) Nous déjeunons autour du Lac de Darbon, qui prend des allures de fjords norvégiens avec une météo qui devient de plus en plus capricieuse. On évitera d’ailleurs de très peu une "drache" nationale en redescendant vers l’alpage de Bise, à 1500 mètres. Le tout au son des cloches des vaches d’alpage qui se font de plus en plus nombreuses. Le site, qui marque la fin de notre trek, est classé parmi les géosites du Géoparc mondial Unesco du Chablais.

Raphaël Meulders