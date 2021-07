Toyota : "Promouvoir les Jeux et les athlètes belges"

Le groupe Toyota est partenaire des Jeux depuis 2015. Un partenariat qui prend évidemment une saveur toute particulière pour la marque japonaise à l’heure des premiers exploits sportifs à Tokyo et ailleurs au pays du Soleil levant.

"Les valeurs du sport que l’on aime tous - comme le dépassement de soi, la détermination, la recherche de l’excellence - font partie intégrante des valeurs de Toyota, à savoir cette volonté de ne jamais être complaisant avec ce que l’on a accompli, de toujours aller plus loin dans la recherche de la performance dans un esprit de compétition, mais de respect pour la concurrence", déclare Michael Roose, CEO de Toyota Belgium, distributeur pour le marché belge des produits du groupe japonais. Et d’ajouter : "Cet événement donne aussi l’occasion à Toyota d’être un acteur d’une société où la mobilité et la liberté de mouvement sont promues même si cette mobilité est aujourd’hui quelque peu différente à l’ère du Covid."

Toyota, par ailleurs partenaire de compétitions sportives automobiles évidemment, va-t-il profiter de l’événement et de l’exposition médiatique - des spots télé sont prévus - pour mener une grosse offensive sur les prix de ses produits ? "Ce n’est pas du tout notre ambition. Ce serait d’ailleurs en décalage car nous sommes là avant tout pour la promotion des Jeux, des athlètes belges et de l’esprit et les valeurs de l’olympisme. Nous n’avons aucun objectif de ventes au mois d’août associé à cet événement et ce n’est pas un enjeu commercial pour la marque, ni en Belgique ni ailleurs d’ailleurs. C’est un honneur d’être partenaire d’un tel événement, global, inclusif et international", précise encore Michael Roosen.

Et de conclure : "Les gens ont besoin de vivre quelque chose qui dépasse et transcende la crise du Covid avec des valeurs fédératrices pour tout le monde après avoir vécu une année très difficile."

V. S.