Trois bonnes raisons de venir à Metz

1

Centre Pompidou-Metz

L’architecte japonais Shigeru Ban s’est inspiré d’un chapeau chinois pour concevoir ce centre d’art présentant des expositions d’œuvres issues des importantes réserves du Pompidou-Paris. Cette maison de Schtroumpfs accueille pour le moment deux expositions incontournables présentant d’une part les esquisses que Chagall a réalisées pour des vitraux d’églises (dont la cathédrale de Metz) ou de synagogues, et d’autre part, l’influence qu’a eue le peintre de la Renaissance italienne Giuseppe Arcimboldo sur les peintres modernes.

2

Une certaine Dolce Vita

Il se dégage du quartier médiéval une ambiance italienne. C’est particulièrement le cas place Saint-Louis et dans les rues avoisinantes. Au Moyen Âge, de nombreux commerçants et banquiers italiens s’y étaient installés. On notera que déjà aux premiers siècles de notre ère, un amphithéâtre de 25 000 places existait alors, à l’emplacement du Pompidou, tandis que la basilique Saint-Pierre-aux-Nonnains conserve là aussi des éléments remontant à l’Empire romain.

3

Le quartier impérial

Changement radical de décor avec les splendides façades jugendstil de l’élégante avenue Foch d’où se déploie l’ensemble du quartier militaire agrémenté, là aussi, de villas construites à la base pour les officiers allemands et que de nombreux haut gradés français ont habitées au retour de l’Alsace-Lorraine à la France.