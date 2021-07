Uber pourrait "être forcé" de quitter Bruxelles

Nouvelle douche froide pour les chauffeurs dits LVC (location de voiture avec chauffeur) de Bruxelles. Alors que ces derniers s’attendaient à une réforme légalisant définitivement leurs activités dans la capitale cet été, c’est le contraire qu’ils ont obtenu du gouvernement bruxellois. Ce dernier a ainsi décidé, la semaine dernière, de durcir les conditions d’accès à la profession.

Les chauffeurs LVC, dont beaucoup travaillent pour les plateformes telles qu’Uber ou Heetch, devront ainsi désormais passer un examen avant de pouvoir exercer. "Parmi les différentes épreuves, les chauffeurs devront prouver qu’ils sont capables de lire un plan papier de la capitale… alors que notre application fonctionne avec un système de GPS, s’indigne Laurent Slits, le patron d’Uber en Belgique. L’arrêté impose aussi un code vestimentaire avec une distinction très moderne entre comment les femmes et les hommes doivent s’habiller. Faire ces petits changements le jour où l’on attendait la réforme globale promise depuis des mois par le ministre-Président Vervoort est insultant envers les chauffeurs." Et le dirigeant de rajouter. "C’est une couche de surréalisme en plus après avoir interdit aux chauffeurs de travailler, en mars dernier, avec un smartphone à Bruxelles."

"M.Vervoort n’a pas tenu ses promesses, c’est choquant"

Cette interdiction d’utiliser les téléphones portables qui est de plus sanctionnée selon M. Slits. "Il y a une gradation dans les sanctions, avec maintenant des amendes qui tournent autour des 150 à 200 euros par infraction. Ce qui me fait peur, c’est l’étape suivante, avec la saisie des véhicules des chauffeurs LVC qui utilisent leur smartphone." Du côté des associations, on tire aussi la sonnette d’alarme. "M. Vervoort n’a pas tenu ses promesses et c’est choquant, insiste Asmaa Snaibi de l’Union belge des chauffeurs de limousines (UCLB). À la place de la réforme promise, on nous impose un certificat de capacité. Vu l’évolution de la numérisation, cela va à contre-sens de devoir commencer à lire des cartes papier en 2021."

Selon la représentante, les chauffeurs vont continuer à travailler "avec la peur au ventre de tous ces contrôles" en région bruxelloise. "On a le sentiment que Bruxelles veut écraser les chauffeurs LVC. En plus des contrôles et de la crise sanitaire qui les a fortement impactés, on a désormais ce certificat de capacité. C’est un cocktail dangereux pour les chauffeurs".

Pour le manager d’Uber, "on laisse 2 000 personnes, les conducteurs travaillant pour ces différentes plateformes à Bruxelles, à nouveau dans la mouise". "C’est inacceptable et dramatique. On ne leur offre pas ce à quoi ils ont droit et qu’on leur promet depuis sept ans : à savoir un cadre stable et moderne dans lequel ils peuvent opérer. Si rien ne bouge, ces 2 000 personnes vont se retrouver sans travail".

"Des discussions en cours"

Le géant américain du transport pourrait "être forcé" de quitter Bruxelles si cette réforme ne vient pas. "P ersonne ne voudrait de cela, ni nos chauffeurs, ni nos passagers qui reconnaissent la qualité de nos services. Nous sommes en croissance à Bruxelles et avec la fin des confinements, on va avoir besoin plus que jamais de solutions de mobilité. Mais on doit pouvoir opérer dans des conditions correctes et pouvoir se focaliser sur notre service à nos clients et nos chauffeurs plutôt que dans des actions en justice répétées."

Le dirigeant insiste, le ministre-Président Rudi Vervoort, en charge du dossier, doit tenir ses promesses. "Il a lui même commandité une étude qui prouve que tant les taxis qu’Uber ou d’autres plateformes ont leur place à Bruxelles et qu’une réforme globale favoriserait tout le monde, poursuit M. Slits. Même la majorité des taximen demande une réforme. En ne faisant rien, le gouvernement ne favorise qu’une petite élite qui profite de ce système de numerus clausus. La Flandre a réussi cette réforme, pourquoi est-ce que cela bloque à Bruxelles ?"

"En Wallonie, il n’y a pas de problème non plus", avance Asmaa Snaibi On est prêt à se mobiliser prochainement pour tirer la sonnette d’alarme à Bruxelles. Cela devient très difficile pour les chauffeurs qui sont vraiment à bout. Il y a aussi la question écologique : beaucoup de citoyens ont délaissé leurs véhicules et on leur offre des solutions de mobilité".

Du côté du cabinet du ministre-Président, on précise que ce certificat de capacité pour les chauffeurs LVC n’est pas une "surprise", puisqu’il est passé en troisième lecture au gouvernement la semaine dernière. "Cet arrêté vise surtout à la sécurité des passagers. Les taximen doivent déjà passer ce genre d’examens." Quant à la réforme tant attendue du secteur, elle n’est pas enterrée. "C’est une réforme importante qui prend du temps. Les discussions sont toujours en cours", précise le cabinet.

Raphaël Meulders