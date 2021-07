Vibrants sujets au cœur du monde, d’hier, d’aujourd’hui, de toujours

Marie Baudet Envoyée spéciale à Avignon

Le vif du sujet, Sujets à vif, et à présent Vive le sujet ! Ces rendez-vous du Festival d’Avignon et de la SACD, ces mises en relations d’autrices, d’auteurs et d’artistes divers font figure d’oasis, à l’instar de l’écrin qui les reçoit : le Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph.

La transdisciplinarité prévaut. Le premier volet de la série 3 (sur quatre au total au festival) met en lien l’auteur et acteur Hakim Bah avec Juan Ignacio Tula, danseur et acrobate, et Arthur Bartlett Gillette, créateur sonore et musicien, membre entre autres du groupe franco-américain Moriarty.

Verbe, son et roue cyr

Du verbe, du son, de la roue cyr emballent le récit : la vie d’une jeune immigré à New York, son obstination à travailler dur et à se contenter de peu. Son aspiration à faire de grandes études à l’université. "Tu penses à la distance qui te sépare de ton rêve", scande en douceur Hakim Bah, dont l’écriture rythmique et le phrasé s’intercalent aux notes sculptées par Arthur B. Gillette, tandis que Juan Ignacio Tula marque à la fois l’espace scénique et son corps de l’empreinte mouvante de son cercle d’acier.

Visuelle et sonore, la poésie épousera bientôt la tragédie en s’accrochant à l’histoire réelle et terrifiante de ce jeune Guinéen, Amadou Diallo, abattu le 4 février 1999 dans le Bronx, de "41 balles balancées par 4 flics blancs". L’auteur et acteur en dresse le décompte implacable et glaçant. "Les coups tombaient sur une épave, s’acharnaient à tuer ce qui était déjà mort."

Revenant sur le contexte de l’époque marquée à New York par la "tolérance zéro" de Rudy Giuliani, Pourvu que la mastication ne soit pas longue plonge avec puissance et rage dans cette affaire symptomatique du racisme institutionnalisé. Ce monde où, noir dans la grande nation de la liberté, on court le risque d’être pris pour cible, "coupable d’avoir voulu sortir trop vite ses papiers".

Soutenue notamment par le centre d’art Montévidéo (Marseille), cette création de la Cie Paupières Mobiles répond avec grâce et force au principe même de Vive le sujet, cette transversalité féconde et signifiante. On lui souhaite de tourner, qui sait, jusqu’aux scènes belges.

À noter que Hakim Bah s’illustre également dans le Off avec une proposition hybride de la Cie Acétés. L’auteur a réécrit sa pièce Le Cadavre dans l’œil (jadis montée chez nous par Guy Theunissen). Intitulé désormais 8 novembre - du nom d’un pont emblématique de Conakry, où avaient lieu des pendaisons -, le texte revient sur l’histoire sombre de la Guinée de Sékou Touré, avec le comédien Achille Gwem, le breaker Andy Andrianasolo et le beatboxer Roland Carbety. Trio osmotique mis en scène par Cédric Brossard, dans un spectacle créé avec le soutien du Théâtre des Doms.

Danse, recherche et mémoire

Retour au Jardin de la Vierge avec la seconde partie de la série 3. Formée tant à la danse qu’au théâtre et à la musique, Aina Alegre mène depuis plusieurs années une étude autour du martèlement. Elle a, pour Vive le sujet, fait appel au danseur Yannick Hugron, connaisseur du folklore basque, pour une performance où tous deux, sur fond de paroles explicatives, convient le public à parcourir en leur compagnie les mémoires du corps. Étude 4, fandango et autres cadences, sorte de cartographie incarnée, prendrait place à merveille dans un festival comme Legs, où Charleroi danse se penche, à travers la création contemporaine, sur les traces et l’histoire du mouvement.

Vive le sujet ! séries 3 et 4, jusqu’au 24 juillet - www.festival-avignon.com "8 novembre" à l’Entrepôt, jusqu’au 31 juillet - www.festivaloffavignon.com