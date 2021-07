"Zverev m’a dit bonjour, mais sait-il qui est Felix Denayer ?"

Depuis leur finale lors des Jeux olympiques de Rio, les Red Lions sont concentrés sur Tokyo. L’attente a duré 5 années durant lesquelles ils ont gommé les quelques faiblesses qui leur ont coûté la médaille d’or en 2016. Si le groupe a été peu modifié, il s’est surtout considérablement élargi. Seuls les retraités Truyens et Van Strydonck ainsi que les non-repris Cosyns et Stockbroekx ont disparu de la sélection. Shane McLeod a rajeuni certains cadres en incorporant Kina, Wegnez ou encore De Sloover qui donnent l’impression d’être là depuis une décennie.

Dans la catégorie des anciens, Felix Denayer joue son rôle de guide. Il ne se plaindra jamais de la chaleur, de la pandémie ou du terrain. "J’ai l’impression que nous nous sommes bien préparés, dit-il en évoquant la chaleur. Le terrain est rapide, ce qui nous aidera à imposer notre jeu à la balle. Quant au coronavirus, nous avons l’habitude."

Porte-drapeau puis joueur

Le huis clos n’est pas de nature à l’inquiéter. "Bien sûr, je regrette l’absence des spectateurs. Tokyo a construit de magnifiques stades qui seront vides. J’aime jouer dans une bonne ambiance. Nous ne jouerons pas moins bien pour autant."

Désigné porte-drapeau belge, il ne pourra pas se soustraire à la cérémonie d’ouverture, ce qui est fâcheux vu que les Red Lions jouent samedi en fin de matinée (4 h 45 belges). "J’ai été un peu surpris. Je fais confiance à mon staff. Je sais qu’il est prévu que j’arrive le plus tard possible pour partir le plus vite. Je suis très honoré. J’ai reçu beaucoup de messages. J’aurais aimé que tous les Red Lions soient là, mais notre match contre les Pays-Bas est important."

Justement, ce premier match revêt une haute importance même s’il n’est pas décisif. "Nous abordons cette rencontre comme une finale, précise le capitaine qui dispute ses 4es Jeux. Si nous commençons à 80 %, nous aurons du mal à être à 100 %. En tant que joueur, tu ne calcules jamais. Tu donnes tout. Nous prendrons de l’énergie de chaque rencontre pour arriver en super forme pour les quarts de finale."

Damian Lillard

Il se méfie des Oranjes qui viennent de leur voler leur titre à l’Euro. "Après un match, nous saurons tout de suite où nous en sommes. Je ne suis pas focalisé sur le score, mais sur la manière dont nous grandirons dans le tournoi. Nous rêvons toujours de la médaille d’or. Le chemin est encore très long."

Tous les Red Lions sont assurés de jouir très longtemps de l’ambiance du village olympique. Felix Denayer ne court pas derrière l’échange des pin’s, mais il aimerait rencontrer Damian Lilliard. "J’avais un peu peur en arrivant. Je pensais que tout le monde resterait de son côté. Mais, le réfectoire est quand même sympa. L’atmosphère olympique est là. La gaming room manque. Avant, on s’y rendait et on s’incrustait dans d’autres discussions. J’aimerais voir Damian Lilliard. Je suis un de ses grands fans. Ce type est loyal et m’inspire. J’ai vu Alexander Zverev. Il m’a dit bonjour, mais je ne crois pas qu’il sait qui est Felix Denayer (rires). J’ai aussi croisé Pau Gasol. C’est la magie des Jeux", explique l’Anversois qui est tombé sous le charme de la culture japonaise. "Ils sont partout, toujours gentils, respectueux et souriants. Ils veulent toujours t’aider."

Thibaut Vinel