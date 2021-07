À la découverte des légendes

Les légendes populaires se comptent par centaines, voire par milliers. "On en a des traces partout, mais on ne sait plus à quoi elles correspondent", explique Muriel Dessoy, responsable de projets pour l’ASBL Vacances et Loisirs.

Dès 2006, cette passionnée de légendes a alors eu l’idée de proposer des formations d’agents touristiques à des demandeurs d’emploi dans le but d’ouvrir un centre d’interprétation des légendes. "On a monté ce projet pièce par pièce avec de nombreux stagiaires. L’ASBL a rentré une demande au Fonds social européen. Ça a été des années de galère et d’énergie. Nous avons finalement ouvert Le Légendaire en septembre 2019, mais on a un peu été freinés par le Covid-19", poursuit Muriel Dessoy.

Concrètement, ce centre d’interprétation situé dans l’ancienne gare d’Olloy explique au travers de différentes activités une cinquantaine de légendes de l’Entre-Sambre-et-Meuse et du Namurois. À chaque visite, un personnage en costume emmène le visiteur en terre légendaire et lui permet de découvrir ces légendes locales, leur localisation, leur origine et leur trace dans la vie quotidienne. "On va premièrement expliquer la différence qu’il y a entre un conte et une légende. On dispose par ailleurs de différentes pièces : on a un espace nature, un espace temps pour les légendes touchant aux châteaux avec une galerie de portraits, un espace culinaire dans lequel on découvre ces légendes aux travers de jeux de table, etc. On va aussi pouvoir écouter les explications ou découvrir des choses au travers de la réalité augmentée", poursuit Muriel Dessoy.

Un exemple de légende qui n’aura plus de secret pour le visiteur du Légendaire ? La guerre de la vache connue du côté de Ciney (NdlR : chaque été, les Jeux de la vache sont d’ailleurs organisés), la pierre du Diable à Namur ou encore le comte aux houssettes à Couvin.

La visite du centre d’interprétation s’adresse à toutes les catégories d’âge. "Pour les passionnés ou non. Ces visites se font à heures fixes : 14 heures, 15 heures et 17 heures, de préférence sur réservation." S. M