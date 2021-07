"Arthur Van Doren est le Michael Jordan du hockey"

Entretien Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Alors que les Red Lions ont commencé dans la nuit de vendredi à samedi leur conquête de l’or olympique, Shane McLeod a pris le temps de présenter chacun de ses 19 Red Lions à Tokyo.

21 Vincent Vanasch Gardien (33 ans) 244 caps

"Il est difficile de trouver des mots pour exprimer à quel point Vincent est bon. Ce que le monde voit de son niveau n’est qu’un aperçu de ce que nous voyons lors de nos entraînements. En dehors du terrain, son apport est prodigieux. Vincent a connu les deux faces d’une pièce de monnaie en ce sens qu’il a dû lutter pour accéder au poste qu’il occupe maintenant comme meilleur gardien du monde. Cela n’a pas toujours été facile pour Vincent et cela lui a permis d’apprécier encore plus son succès."

12 Gauthier Boccard Défenseur (29 ans) 233 caps

"Je connais Gauthier depuis plus de 20 ans maintenant. Je l’ai entraîné dans ma jeunesse (7 ou 8 ans) puis je l’ai revu à l’âge adulte. Notre histoire a rendu nos liens si particuliers. Son parcours est fantastique. Il a démontré sa faculté d’adaptation. Il a joué lors de ses premiers Jeux comme attaquant, puis il a changé complètement son jeu et a été repositionné en défense. À Rio et à Tokyo, il est défenseur. Cela nécessite un caractère spécial et un ensemble de compétences exceptionnelles."

4 Arthur Van Doren Défenseur (26 ans) 197 caps

"King Arthur. Tout est résumé en deux mots. Ce gars peut vraiment tout faire. Il est le meilleur des meilleurs. Ce que les gens ne comprennent pas entièrement, c’est qu’il continue à s’améliorer. Il a réussi à garder les pieds sur terre, ce qui le rend si aimé de tout le monde. Au basket, il y avait Michael Jordan. Au hockey, il y a Arthur Van Doren."

23 Arthur De Sloover Défenseur (24 ans) 96 caps

"Prince Arthur. Arthur est un joueur de hockey exceptionnel. Il est intelligent, confiant et apporte tellement au groupe. Il fait partie de la jeune génération, mais occupe un rang très élevé dans le groupe. Il a tout en main pour devenir le meilleur joueur. Pourquoi dis-je cela ? Depuis le premier jour où il est arrivé dans notre groupe, il ne cesse de jouer de mieux en mieux."

16 Alexander Hendrickx Défenseur (27 ans) 139 caps

"Nick nommé Jimmy. Alex est l’une des raisons pour lesquelles nous avons remporté la Coupe du monde et avons connu un tel succès au cours des dernières années. Si nous comparons notre équipe maintenant par rapport à celle de Rio, la caractéristique la plus remarquable est le penalty corner le plus réussi au monde, ce qui n’a pas été le cas à Rio. Mais, pour moi, le plus grand pas qu’Alex a fait est sur le terrain. Il a joué des matchs exceptionnels maintenant avec les Lions."

25 Loïck Luypaert Défenseur (29 ans) 254 caps

"Il a une capacité exceptionnelle à travailler aux côtés de Tuur (A. Van Doren), ce qui signifie que le duo présente un ensemble parfait de compétences. Loïck a la capacité de passer à n’importe quel joueur sur le terrain grâce à ses incroyables compétences aériennes. Son flick est remarquable. Il communique si bien sur le terrain qu’il est un excellent relais pour l’entraîneur. C’est comme si j’avais un coach présent en défense. Il aide à organiser la défense."

24 Antoine Kina Milieu (25 ans) 80 caps

"Antoine a reçu un don. Il a de l’or entre les mains. Sa capacité à éliminer et à casser les lignes est unique. Quand il est à son meilleur niveau, il attire le jeu avec une grande facilité. Il grandit dans notre environnement grâce au soutien constant et aux défis positifs. Je nourris de grands espoirs pour lui à Tokyo. Il vit ses premiers JO, mais il en connaîtra plusieurs autres. Je vois un athlète qui devient de plus en plus mature."

26 Victor Wegnez Milieu (25 ans) 101 caps

"Victor a été sélectionné parmi les U21 quand je suis arrivé comme entraîneur. Je l’ai vu devenir un joueur impressionnant et un jeune homme incroyable. Il est impossible de ne pas aimer son talent brut et de voir comment, grâce à un travail acharné, il a perfectionné ses compétences. Tout le monde dans l’univers du hockey évoque sa capacité à surmonter les écarts à un rythme soutenu. Ce que les gens ne voient pas, c’est tout le travail acharné qui se cache derrière. Je ne dois jamais dire que j’ai des favoris, mais, si je le faisais, il serait certainement l’un d’entre eux."

19 Felix Denayer Milieu (31 ans) 334 caps

"Flex vit et respire le hockey. C’est un grand leader sur le terrain et en dehors. Nous sommes très fiers qu’il représente notre équipe et l’équipe de Belgique en portant le drapeau lors de la cérémonie d’ouverture. Felix est un joueur puissant et intelligent qui a la capacité de dépasser tous les adversaires contre lesquels il joue. Il prend avec efficacité le rôle de l’entraîneur sur le terrain."

22 Simon Gougnard Milieu (30 ans) 292 caps

"Simon est un gars intéressant. C’est le gars que le hockey devrait mettre en avant. C’est un athlète complet, fort, rapide et capable de courir pour toujours. Il a confiance en ses capacités mais est également très humble face à ses réalisations. Je suis très content qu’il joue de notre côté plutôt que contre nous. La raison étant que je ne sais pas comment je ferais pour essayer de l’empêcher d’avoir un impact sur le jeu."

7 John-John Dohmen Milieu (33 ans) 408 caps

"Avec plus de 400 sélections, John-John a fait face à toutes les situations possibles. Par conséquent, il sait toujours quoi faire et quand le faire. Il est un vrai gagnant dans tout ce qu’il fait. La façon dont il joue fait ressortir le meilleur de tous les joueurs qui jouent à ses côtés. Attendez-vous à des Jeux olympiques impressionnants pour John-John."

27 Tom Boon Attaquant (31 ans) 304 caps

"Tom marque des buts. C’est un joueur fascinant à regarder. Que ce soit avec ses drag flicks ou ses compétences en cercle, il est toujours une grande menace pour les équipes adverses. Si ce tournoi se passe bien pour Tom, vous le verrez constamment au cœur de l’action dans les moments les plus importants."

10 Cédric Charlier Attaquant (33 ans) 28 caps

"Il se rend à ses quatrièmes Jeux olympiques et potentiellement ses meilleurs. Cédric a travaillé très dur ces derniers mois pour être à son meilleur niveau. C’est un attaquant puissant qui est remarquable quand l’espace est fermé. S’il a l’occasion de tirer au but, il est presque certain qu’il marquera."

9 Sébastien Dockier Attaquant (32 ans) 208 caps

"Seba est un attaquant passionnant qui travaille durement et qui aime marquer des buts. Son objectif sera de marquer au début du tournoi, puis de continuer à développer son score tout au long des Jeux. Attendez-vous à voir trois à cinq buts de sa part."

13 Nicolas De Kerpel Attaquant (28 ans) 72 caps

"Il découvre les Jeux olympiques, ce qui est excitant. Il a quelque chose de spécial. Il est différent des autres attaquants et un joueur qui, s’il joue à son niveau, sortira rapidement des success stories de notre équipe. C’est un joker sur le terrain. Il peut jouer dans n’importe quelle position en raison de sa capacité à gagner la balle et à marquer des buts."

8 Florent van Aubel Attaquant (29 ans) 246 caps

"Le magicien. Là aussi, tout est dit. Flo peut tout faire avec la balle. Il ajoute en plus des connaissances exceptionnelles et une parfaite compréhension du jeu. Il est l’un des membres les plus précieux de notre groupe. Chaque joueur le veut à ses côtés pour les petits matchs car il fait met en lumière les autres joueurs. C’est la marque d’un grand joueur. Flo est vraiment un grand joueur."

2 Loic Van Doren Gardien (24 ans) 28 caps

"La plupart des deuxièmes gardiens ne sont que cela et sont déjà heureux d’être là. Loic est différent. C’est un jeune homme incroyable qui a fait ses preuves à maintes reprises. Je pense qu’il est actuellement le deuxième meilleur gardien du monde. Sa haute ambition est également l’une des raisons qui ont poussé Vincent Vanasch à un tel niveau. En plus de ses qualités de gardien, il est également un membre très actif de l’équipe."

17 Thomas Briels Attaquant (33 ans) 352 caps

"Thomas est également aux Jeux olympiques pour la quatrième fois. Il a commencé comme un jeune athlète heureux de faire partie du moment olympique et maintenant c’est un jeune homme impressionnant qui fait tout en fonction de l’équipe. Il a été capitaine de l’équipe ces dernières années de manière très positive. Il reste toujours un leader du groupe et l’un des favoris des fans en raison de sa personnalité."

14 Augustin Meurmans Milieu (24 ans) 71 caps

"Gus, c’est le parfait extra player. Il travaille si bien dans le groupe. Il apprend chaque jour des milieux de terrain de classe mondiale qui l’entourent. Je vois un grand avenir avec Gus et, étant donné l’opportunité, Gus montrera au monde du hockey à quel point il est talentueux."