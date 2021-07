Bio-express

Emma Dante

Emma Dante est l’un des grands noms du théâtre italien contemporain. Née à Palerme en 1967, elle grandit à Catane, en Sicile toujours, avant de revenir dans sa ville natale à l’âge de 19 ans, où elle étudie le théâtre d’avant-garde. Après des études plus classiques à l’Académie d’art dramatique Silvio d’Amico de Rome, elle se lance dans une carrière de dramaturge d’avant-garde, fascinée notamment par le travail du Polonais Tadeusz Kantor. Après avoir participé à plusieurs troupes, à Rome ou Turin, elle fonde en 1999 sa propre compagnie à Palerme : Sud Costa Occidentale, qui utilise notamment la langue sicilienne dans ses spectacles. Dès son premier spectacle, mPalermu en 2001, elle rencontre le succès, décrochant le Premio Scenario et le Premio Ubu, ce dernier étant considéré comme la récompense théâtrale la plus importante d’Italie. Depuis, elle tourne régulièrement à l’étranger, notamment en France. En 2014, elle est ainsi invitée par le Festival d’Avignon pour créer Les Soeurs Macaluso (cf ci-dessous). Elle y retournait en 2017 avec Bestie di scena . Parallèlement à sa carrière au théâtre, Emma Dante s’est lancée au cinéma avec Palerme (Via Castellana Bandiera), adaptation de son roman homonyme présentée en Compétition à la Mostra de Venise en 2013. En septembre dernier, elle revenait sur le Lido avec Le sorelle Macaluso.