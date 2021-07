Chaudfontaine Des véhicules héliportés

D’importantes opérations d’hélitreuillage sont réalisées depuis jeudi, a indiqué la Défense. Deux hélicoptères de la composante Air ont décollé de la base aérienne de Beauvechain à destination de la région de Chaudfontaine afin d’évacuer de nombreux véhicules présents dans les décombres. "Le premier hélicoptère, un A109, effectue plusieurs missions de reconnaissance tandis que le second, un NH90, enlève le reste des véhicules bloqués dans les rivières" , précise le service de presse de la Défense. Sur l’axe Chaudfontaine-Hamoir, plus de 90 véhicules se trouvent dans l’eau et ne peuvent être enlevés par les camions de dépannage.